"Opozycja to pożyteczni idioci Rosji". Mocne słowa Sasina

W poniedziałek po południu zebrał się Sejm, aby rozpatrzyć rozporządzenie prezydenta w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa lubelskiego i podlaskiego.

Za wnioskiem o uchylenie rozporządzenia głosowało 168 posłów, przeciw było 247, a 20 się wstrzymało (klub PSL-Koalicja Polska). Większość bezwzględna wyniosła 218. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata. Zachowanie opozycji skomentował na antenie TVP Info wicepremier Jacek Sasin.

"Niczego się nie nauczyli"

– Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że opozycja niczego się nie nauczyła. Europa się już nauczyła, UE się nauczyła, wszyscy ci, którzy kontestowali stanowisko Polski jeszcze kilka lat temu, kiedy mówiliśmy, że nie wolno wpuszczać w sposób niekontrolowany uchodźców do Polski, już na zachodzie wiedzą, że mieliśmy rację i przyznają nam to, a opozycja dalej tkwi w takim przekonaniu, że Europa powinna być otwarta na niekontrolowaną rzekę uchodźców, którzy zagrażają bezpieczeństwu Polski, Europy – powiedział minister i podkreślił, że stanowisko opozycji jest niebezpieczne dla Polski i Polaków.

Zdaniem Jacka Sasina to, co dzieje się obecnie w Polsce to "ewenement". – W innych krajach opozycja potrafi w ważnych sprawach dla państwa, dla tamtych narodów, a taką sprawą jest bezpieczeństwo, wspierać rządzących. W Polsce opozycja zawsze, niezależnie od okoliczności, występuje przeciwko władzy, a tak naprawdę przeciwko państwu, bo przecież my, PiS, rząd w tej sprawie działamy w interesie Polski i Polaków – stwierdził.

"Pożyteczni idioci Rosji"

Polityk PiS zastanawiał się na antenie TVP Info, czy wczoraj mieliśmy do czynienia " z głupotą ze strony opozycji, niezrozumieniem sytuacji czy świadomą grą w obozie przeciwników Polski".

– Dzisiaj opozycja to pożyteczni idioci, tak to przed wojną sowieckie władze nazywały tych, którzy działali w interesie Związku Sowieckiego, a dzisiaj działają w interesie Rosji, Białorusi. Dzisiaj polska opozycja jest tą siłą, która niestety godzi w bezpieczeństwo Polski – stwierdził wicepremier Jacek Sasin.



