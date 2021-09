Rzepliński: Unia Europejska musi sięgnąć po sankcje lub kary, by się bronić

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego jest zdania, że Polska prowadzeniem "brudnej polityki wobec instytucji unijnych" sama jest sobie winna retorsji ze strony Brukseli. Według niego głos Polski na forum wspólnoty jest coraz mniej znaczący.

– Prawo i Sprawiedliwość działa tak, jakby zapomniało, że nie działa w próżni, tylko wewnątrz organizmu politycznego, który jednoczy wspólnota wartości oraz prawa. Jeżeli ktoś świadomie i z premedytacją dopuszcza się czynów, które mają zniszczyć tę wspólnotę, to co wspólnota może uczynić, aby się bronić? Musi sięgnąć po jakąś formę sankcji albo kary – tłumaczył prawnik.

Rzepliński podkreślił, że obrona państwa prawa, nawet jeżeli w krótkiej perspektywie spotyka się z nakładaniem kar, jest w interesie wszystkich w perspektywie długofalowej.

–Unia Europejska od dekad przyczynia się do pokoju w Europie. Ten pokój spoczywa na kruchych fundamentach państwa prawa, ale one do tej pory dobrze broniły nas przed rządami jednostki – zaznaczył.

"Zagrożenie dla Unii jest realne"

Na wtorkowej konferencji prasowej dotyczącej ewentualnych kar finansowych nałożonych na Polskę przez TSUE, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro stwierdził, że Bruksela prowadzi "prawną wojnę hybrydową" z Polską. Zdaniem prof. Rzeplińskiego szef Solidarnej Polski tym samym "potwierdził, że zagrożenie, które ta ekipa stwarza w Unii, jest realne".

– Ziobro z nienawiścią mówi o wspólnocie, z której powoli planuje wystąpić. Bo przecież nie można w niej być "za wszelką cenę". Dlaczego oni nam to robią? Możemy się okłamywać i mówić, że jeszcze będzie fajnie, ale to się samo nie poukłada. Pora się obudzić – powiedział sędzia.

