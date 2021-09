Polexit? Warzecha: To partia uległości wobec unijnego głównego nurtu

W sieci szeroko komentowana jest wypowiedź wicemarszałka Sejmu, w której nie wykluczył on polexitu.

Terlecki: Musimy szukać drastycznych rozwiązań

Wicemarszałek Sejmu był jednym z uczestników XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Podczas swojego wystąpienia skomentował decyzję KE o wniosku ws. ukarania Polski przez TSUE. Terlecki podkreślił, że rząd i Polacy chcą pozostania w UE, ale jednocześnie Polska nie może "dać się zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i nasz rozwój". – Jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, to musimy szukać drastycznych rozwiązań – powiedział. Polityk PiS podkreślił, że

Polityk wskazał także na przykład Wielkiej Brytanii, która 31 stycznia 2020 roku formalnie opuściła Unię Europejską.

– Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej demokracji im nie odpowiada. Odwrócili się i wyszli. My nie chcemy wychodzić, u nas poparcie dla uczestnictwa w UE jest bardzo silne. No, ale nie możemy dać się zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i nasz rozwój – stwierdził wicemarszałek Sejmu.

Koalicja Obywatelska prognozuje polexit

Według polityków Koalicji Obywatelskiej słowa wicemarszałka należy traktować jako zapowiedź polexitu. „Cechą Terleckiego jest szczerość. Dzięki niemu czasem wiemy, jaki plan ma Kaczyński” – napisała na Twitterze Katarzyna Lubnauer. „Terlecki mówi to, co myśli Kaczyński” – wtórował jej Krzysztof Brejza.

„Od 6 lat rządzący zohydzają Unię Europejską, prezydent mówi o wyimaginowanej wspólnocie, PiS wprowadza niezgodne z prawem zmiany w mediach, sądownictwie czy prokuraturze. Krok po kroku wyprowadzają Polskę z #UE. Dziś potwierdza to R. #Terlecki. I nagle zaskoczenie, że #Polexit?!” – ocenił z kolei Borys Budka. W podobnym tonie wypowiedział się Grzegorz Schetyna. Jego zdaniem „wypowiedzi Ryszarda Terleckiego i Janusza Kowalskiego mają oswoić Polaków z argumentami przeciwko naszej obecności w UE”.

Warzecha: W polityce międzynarodowej nie ma dogmatów

Do tego typu alarmistycznych głosów odniósł się publicysta „Do Rzeczy” Łukasz Warzecha.

„Mówiłem wielokrotnie i będę powtarzał, bo nic nie wskazuje, żeby się tu coś zmieniło: PiS nie jest partią Polexitu, wręcz przeciwnie - w obecnym wydaniu jest partią uległości wobec unijnego głównego nurtu w prawie wszystkich faktycznie ważnych kwestiach” – napisał w mediach społecznościowych.

„Temat będzie oczywiście grany w ten właśnie sposób. Mam jednak nadzieję, że wciąż jest sporo ludzi - tu liczę na moich P.T. obserwujących - którzy umieją o tym rozmawiać bez emocji i na zimno. W polityce międzynarodowej nie ma dogmatów” – dodał Warzecha, załączając wpis Schetyny.

KE chce, by TSUE ukarał Polskę

Przypomnijmy, że temat trudnych relacji pomiędzy Polską a UE wybuchł ponownie po tym, jak Komisja Europejska zwróciła się we wtorek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie kar finansowych na Polskę za działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Przypomnijmy, że w połowie lipca TSUE orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem unijnym. Po tym wyroku Komisja Europejska dała Polsce czas do 16 sierpnia na zastosowanie się do orzeczenia TSUE, nakazującego zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej.

