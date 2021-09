"Proszę sobie wyobrazić...". Bielan o możliwym aresztowaniu posłów opozycji

W TVP1 Adam Bielan komentował zachowanie opozycji w obliczu konfliktu na granicy polsko-białoruskiej.

– Z całą pewnością jednym z celów Putina i Łukaszenki było wywołanie, podniesienie emocji w debacie publicznej w naszym kraju i doprowadzenie do takich incydentów granicznych, które Białoruś mogłaby wykorzystać – zauważył polityk.

"Co by było, gdyby polski poseł siedział w areszcie Łukaszenki"

– Proszę sobie wyobrazić, co by było gdyby któryś z tych nie najmądrzejszych posłów opozycji rzeczywiście przekroczył granicę polsko-białoruską i został przez białoruskie służby aresztowany. Co by było, gdyby polski poseł siedział w areszcie Łukaszenki. Doszłoby do gigantycznej eskalacji tego konfliktu. Co by było, gdyby grupa tzw. Polskich aktywistów przekroczyła tę granicę i doszłoby do jakiejś interwencji zbrojnej. Na to tylko i wyłącznie czeka Łukaszenko, Łukaszence podgrzewanie emocji w tej sprawie jest na rękę – podkreślał Bielan.

Jak przyznał polityk, możemy w tym konflikcie spodziewać się "bardzo wielu złych scenariuszy".

– Ci imigranci są transportowani z Mińska, z lotniska gdzie są wręcz zapraszani na Białoruś, na polską granicę. Więc to z całą pewnością jest akcja białoruskich służb specjalnych. Wiemy, że dzisiaj Aleksander Łukaszenko jest całkowicie zależny od Władimira Putina. Jest niesamodzielny, mówi się o tym, że za chwilę podpisze dokumenty, które praktycznie podporządkują całkowicie już, oficjalnie, Białoruś Rosji, że wkroczy nieodwracalnie na drogę budowania związku Białorusi i Rosji – mówił Adam Bielan.

Polexit?

W sieci szeroko komentowana jest wypowiedź wicemarszałka Sejmu, w której nie wykluczył on polexitu.Adam Bielan był pytany o znaczenie słów Ryszarda Terleckiego.

– Polexit jest w tej chwili całkowicie nierealny. Pamiętajmy, że żebyśmy wyszli z UE, nie wyobrażam sobie wyjścia z UE wbrew woli narodu, społeczeństwa. Wiemy jakie są badania opinii publicznej. Zdecydowana większość Polaków wciąż popiera członkostwo w UE. Nie sądzę, żeby to się zmieniło w ciągu najbliższych lat. Myślę, że znacznie bardziej prawdopodobne są inne exity, czyli napięcia z krajami albo wręcz wyjście z UE tych państw, których poparcie dla integracji jest dużo, dużo mniejsze – ocenił polityk.

