"To oszustwo wyborcze". Leszczyna o wielkim planie PiS

– Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła proponowane reformy w ramach Polskiego Ładu, które oznaczają historyczną obniżkę podatków. Na reformie skorzysta 18 mln Polaków, a 90 proc. zyska lub zmiana będzie neutralna – mówił Morawiecki na konferencji prasowej w środę.

Przypomnijmy, że Polski Ład to program gospodarczo-społeczny, który ma być odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią koronawirusa, ale zarazem początkiem politycznej ofensywy koalicji rządzącej.

Leszczyna: Oszustwo wyborcze

Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej komentowała w Radiu Plus podatkowe propozycje rządu w ramach Polskiego Ładu.

– Cały ten Nowy Ład to jest oszustwo wyborcze obliczone na krótkotrwały efekt w takiej postaci, że najmniej zarabiający i emeryci zobaczą w swoich portfelach więcej pieniędzy, ale następnego dnia dwa razy tyle co zarobią będą musieli wydać w sklepie – mówiła.

Jej zdaniem propozycje rządzących będą nieskuteczne. – 16 miliardów, które zostanie w kieszeni tych najbiedniejszych i emerytów to są pieniądze zabrane komu? Samorządom. Czyli tym samym najuboższym i emerytom, bo oni na przykład nie odstaną dofinansowania do szczepionek na grypę, które w mojej gminie w Częstochowie były bezpłatne dla seniorów. Teraz nie będzie nas na to stać. Żeby dzielić trzeba tworzyć. To co robi rząd to jest dzielenie zanim ten dobrobyt wytworzymy – ocenia polityk opozycji.

"Słowa Terleckiego są głupie i niebezpieczne"

Izabela Leszczyna odniosła się też do głośnej wypowiedzi Ryszarda Terleckiego na temat pozycji Polski w Unii Europejskiej.

– Słowa nie tylko głupie, ale też niebezpieczne. Porównywanie Polski do Wielkiej Brytanii, czyli mocarstwa kolonialnego, które rządziło połową świata... Jeszcze bardziej zaniepokoiły mnie słowa premiera, który mówił, że nasz rozwój jest coraz bardziej endogeniczny, czyli uważa, że Polska może rozwijać się sama. Polexit. Absolutnie. Kaczyński będzie szedł ścieżką Orbana. Tak jak Węgry, jeśli tam się ludzie nie oburzą, wyjdą z Unii i będą szli ramię w ramię z Putinem, tak Polska Kaczyńskiego, Morawieckiego, Ziobry, Terleckiego będzie chciała zrobić to samo. Rząd PiS-u to wielkie zagrożenie dla Polski – mówiła poseł.

