"Jest w bardzo dobrej formie". Tomaszewski: Kaczyński byłby świetnym premierem

W najbliższych tygodniach czeka nas rekonstrukcja rządu. Kuzyn prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem" potwierdził, że z rządu nie zamierza odchodzić wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyńskji. – Jarek jest w bardzo dobrej formie. Świetnie sobie radzi, na wakacjach trochę odpoczął od polityki. Będzie pewnie jak najdłużej pracował, bo on uwielbia pracę – mówi Tomaszewski.

– Czy powinien jeszcze zostać premierem? Czemu nie?! Byłby świetnym premierem – dodał rozmówca tabloidu

Terlecki: W odleglejszej perspektywie...

a temat rzekomej rezygnacji wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu wypowiedział się wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Szef klubu PiS przyznał, że prezes PiS planuje rezygnację z obecności w rządzie, jednak jeszcze nie teraz.

– W jakiejś odleglejszej perspektywie, nie w ciągu najbliższych miesięcy, chce się zająć partią. Mamy dwa lata do wyborów, trzeba będzie tu dużo wysiłku włożyć – powiedział Terlecki. Jak dodał, Jarosław Kaczyński ma do dokończenia kilka spraw, m. in. ustawę o obronie narodowej.

Nieficjalnie: Bortniczuk ministrem sportu

We wtorek "Wprost" poinformował nieoficjalnie, że w ramach obsadzania na rządowych stanowiskach osób związanych z ugrupowaniem Bielana, funkcję ministra sportu obejmie Kamil Bortniczuk.

Jest bardzo prawdopodobne, że z rządu odejdzie minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka. Zastąpić go ma Anna Moskwa, niegdyś związana z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Jak informuje portal, zapowiadana na przełom września i października rekonstrukcja nie przyniesie wielkich zmian w rządzie, a otoczenie premiera Mateusza Morawieckiego, pomimo licznych spekulacji, wciąż ma silną pozycję. Swoje stanowiska mają zachować szef KPRM Michał Dworczyk i minister rolnictwa Grzegorz Puda.

