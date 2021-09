Kwiatkowski po głosowaniu ws. "lex TVN": Mamy doskonałą wiadomość

Senat odrzucił projekt nowelizacji ustawy medialnej określany przez opozycję i część środowiska medialnego mianem "lex TVN". Za odrzuceniem głosowało 53 senatorów, przeciw było 37, a wstrzymało się 3 senatorów. Wniosek o odrzucenie poparł senator Jan Maria Jackowski z klubu PiS, a od głosu wstrzymało się kolejnych 3 senatorów PiS: Margareta Budner, Tadeusz Kopeć i Józef Łyczak – podaje serwis 300.polityka.pl.

Zablokowanie nowelizacji to sukces opozycji. Jej politycy od samego początku ostro sprzeciwiali się projektowi, jednak nie byli w stanie odrzucić go wcześniej. Sejm przyjął "lex TVN" 11 sierpnia. Za ustawą opowiedziało się wtedy 228 posłów, przy 216 głosach przeciw oraz 10 głosach wstrzymujących się. Projekt zakłada doprecyzowanie przepisów dotyczących przyznawania koncesji radiowo-telewizyjnej stacjom należącym do kapitału zagranicznego.

"Lex TVN" wywołał także ostry sprzeciw amerykańskich polityków. Grupa TVN należy bowiem do koncernu Discovery. Tymczasem prezydent Andrzej Duda zasugerował, że zawetuje nowelizację ustawy medialnej w imię dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi.

Kwiatkowski: Doskonała wiadomość

Po odrzuceniu projektu głos zabrał senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski. Polityk podkreślił, że odrzucenie "lex TVN" to dobra wiadomość dla Polaków.

– Mamy dla obywateli i obywatelek doskonałą wiadomość. Dalej będziecie oglądać Totalne remonty Szelągowskiej, a nie totalny demontaż Kaczyńskiego. Bo dzisiaj, na tej sali w Senacie, tak naprawdę zamknęliśmy rozdział z projektem anty TVN – stwierdził senator podczas briefingu prasowego.

Polityk jest pewny, że rząd nie znajdzie sejmowej większości, aby odrzucić senackie weto. Jednak jeśli nawet tak by się stało, to zdaniem Kwiatkowskiego, prezydent Duda zawetuje nowelizację ustawy medialnej.

Słowa Terleckiego

Senator odniósł się także do słów Ryszarda Terleckiego z XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Wicemarszałek Sejmu podkreślił, że zarówno rząd jaki polskie społeczeństwo chce pozostania w unijnych strukturach. Jednocześnie stwierdził, że jeśli Komisja Europejska nadal będzie atakowała polski rząd, to trzeba będzie poszukać "drastycznych rozwiązań" w kwestii stosunków z UE.

Opozycja odebrała wypowiedź Terleckiego jako zapowiedź polexitu. W podobnym tonie zabrał głos Kwiatkowski.

– Znowu jesteście potrzebni. Dzisiaj zaczyna się zamach na polskie członkostwo w UE. Wspólnie musimy powiedzieć, że tego nie akceptujemy. I bez waszej siły, energii, determinacji, którą wielokrotnie pokazywaliśmy, nie obronimy tego, co takie istotne. Członkostwo Polski w europejskiej rodzinie – powiedział senator.

