Ziobro: Nie zgodzimy się na wprowadzenie obowiązkowych szczepień

W piątek w Radiu Wnet Ziobro był pytany, czy w Polsce zachowana zostanie dobrowolność szczepień przeciw COVID-19. – Solidarna Polska ma w parlamencie 19 głosów, a wiele wskazuje, że niedługo mamy szanse mieć 20 posłów. Z całą pewnością decyzja naszego środowiska jest taka, że nie zgodzimy się na wprowadzenie obowiązkowego szczepienia – zaznaczył.

Solidarna Polska, jak wskazał, jest za tym, aby prowadzić szerokie akcje informacyjne, "które przedstawiają argumenty za i przeciw, i pozwalają Polakom dokonać wyboru". – Ja nie mam nic przeciwko, jestem za tego rodzaju rzetelną informacją, która powinna dotrzeć do każdego Polaka, wskazując np. argumenty za tym, że warto się szczepić – powiedział.

– Natomiast jestem zdecydowanym przeciwnikiem narzucania czegokolwiek naszym rodakom, ponieważ to spowodowałoby przeciwny skutek od zamierzonego, wywołało kolejne niepokoje społeczne i łamałoby szacunek dla naszej tradycji wolnościowej – podkreślił minister sprawiedliwości. – Nie potrzeba nam kolejnych awantur, kolejnych podziałów polskiego społeczeństwa – dodał.

Dworczyk: Obowiązkowe szczepienia? Nie takiej decyzji

W poniedziałek podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego szef KPRM Michał Dworczyk powiedział, że nie ma żadnych decyzji co do szczepień obowiązkowych. Dodał, że z analiz i badań rządu wynika, że przymus szczepienny przeciwko SARS-CoV-2 byłby ograniczony do wąskich grup zawodowych, wśród których są nieprzejednani przeciwnicy szczepień. Próba zmuszenia ich do zaszczepienia się bądź próba ograniczenia dostępu do zawodu mogłyby doprowadzić do poważnego napięcia, stąd decyzja o długofalowym i długoterminowym podejściu edukacyjnym do Polaków, żeby przekonać ich do szczepień.

