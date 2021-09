"Trzeba sobie zadać to pytanie". Kowalski o obecności Polski w UE

Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski był w piątek gościem Jacka Prusinowskiego w "Sednie sprawy" na antenie Radia Plus. Jednym z tematów rozmowy była obecność Polski w Unii Europejskiej.

– Proponuję żeby zrobić profesjonalny audyt. Polski rząd musi monitorować czy finansowo i geopolitycznie korzystamy z członkostwa w Unii Europejskiej. Nie ma takiego jednego dokumentu. W mojej ocenie, jeżeli chodzi o aspekt finansowy, zdecydowanie tracimy (...) Po takim audycie trzeba się nad tym zastanowić, poważna debata – powiedział parlamentarzysta.

Dopytywany czy kolejnym krokiem powinno być referendum ws. dalszego członkostwa we Wspólnocie, Kowalski odparł: "Państwo polskie powinno należeć do tych organizacji, przez które mogą być zrealizowane polskie interesy. Jeżeli uznamy, że polskie interesy nie mogą być zrealizowane przez UE, ponieważ Unia ingeruje w porządek konstytucyjny, narzuca nam korzystanie z gazu z Nord Stream, zamiast z polskiego węgla, dzięki czemu niemiecka gospodarka rośnie, to trzeba sobie zadać pytanie, czy Unia Europejska jest dobrym miejscem dla Polski."

"Niemcy muszą ten rachunek zapłacić"

Gość Jacka Prusinowskiego odniósł się też do kwestii reparacji od Niemiec. Poruszył ten temat w kontekście swoich oczekiwań wobec sobotniego spotkania szefów polskiego i niemieckiego rządu.

– Jako poseł Zjednoczonej Prawicy oczekuję, że premier złoży jutro oficjalną notę w sprawie reparacji. Niemcy muszą ten rachunek zapłacić za zniszczoną, spaloną Warszawę i zniszczoną Polskę w trakcie II wojny światowej. To jest właśnie twarda polityka. Zaproponowałem żeby utworzyć rządową komisję ds. reparacji i zacząć prowadzić normalny spór. Grecy prowadzą taki spór i moim zdaniem otrzymają część pieniędzy. Obiecaliśmy Polakom, że będziemy żądać reparacji i jutro jest doskonały dzień, żeby premier złożył oficjalną notę dyplomatyczną – powiedział Janusz Kowalski.

