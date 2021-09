"To nieprawda", "pan kłamie dla poklasku?". Ostre reakcje polityków po słowach Hołowni

Na kilkanaście dni przed rozpoczęciem kongresu Hołownia zapowiedział obecność na nim "tajemniczego gościa", który miał "zmienić oblicze polskiej polityki".

Gościem sobotniego kongresu okazała się być aplikacja na smartfony. "Jaśmina" ma umożliwiać głosowanie na różne polityczne tematy oraz integrować członków stowarzyszenia PL2050.

Hołownia przekonywał, że "Jaśmina" jest pierwszym tego rodzaju programem w Polsce. W przyszłości aplikacja ma przekazywać informacje o ważnych wydarzeniach dla ruchu Polska 2050.

Tymczasem wokół "Jasminy" narasta coraz więcej kontrowersji. Dwóch polityków zdementowało bowiem informacje, że pobrali aplikacje na swoje telefony. To rodzi pytanie o bezpieczeństwo danych udostępnianych przez użytkowników "Jaśminy".

Bosak i Wąsik dementują

Hołownia stwierdził w piątek na antenie Polsat News, że "Jaśmina" cieszy się coraz większym zainteresowaniem użytkowników. Ma o tym świadczyć pobranie jej przez znanych polityków.

– Zauważyliśmy, że ściągnięcia Jaśminy dokonał wiceminister Maciej Wąsik i Krzysztof Bosak. Nie wiemy, czy to na pewno oni, ale to sprawdzimy. To pokazuje, że nasza aplikacja budzi prawdziwe zainteresowanie –stwierdził lider Polski 2050 w programie "Graffiti".

Problem w tym, że ani Bosak ani Wąsik nie potwierdzili, że to oni pobrali "Jaśminę".

"To nieprawda. Sama ta wypowiedź pokazuje brak kompetencji cyfrowej @PL_2050. Przecież moje nazwisko czy nawet numer telefonu przy rejestracji może podać dowolna osoba. Żeby wiedzieć, że to ja musieliby znać numer seryjny mojego telefonu albo wymagać realnego uwierzytelnienia" – napisał na Twitterze polityk Konfederacji.

twitter

W podobnym tonie wypowiedział się Maciej Wąsik. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zwrócił jednak uwagę na potencjalne problemy z wypowiedzią Hołowni.

"Ja nie ściągnąłem. Ale tak na marginesie, na jakiej podstawie prawnej ujawnia Pan informacje kto ściągnął aplikacje? Jest Pan administratorem tych danych? Co z ochroną danych @szymon_holownia @UODOgov_pl Czy po prostu pan kłamie dla poklasku?" –napisał polityk PiS.

twitter

