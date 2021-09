Giertych: Tusk przekonał Komisję Europejską do akceptacji Krajowego Planu Odbudowy

W poniedziałek wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis potwierdził to, co kilka dni wcześniej powiedział jego kolega, komisarz ds. gospodarczych Paolo Gentiloni – akceptacja polskiego Krajowego Planu Odbudowy (KPO) jest powiązana z praworządnością, a konkretnie z Trybunałem Konstytucyjnym, negującym prymat prawa UE nad krajowym. Gra toczy się o 57 mld euro dla Polski.

"Dobra wiadomość o poranku. Donald Tusk z poczucia narodowej odpowiedzialności (oraz wierząc, że PiS straci władzę w 2023), przekonał KE do zaakceptowania polskiego planu odbudowy po pandemii, którego przytłaczającą część będziemy realizować w latach 2023-2028" – napisał w piątek na Twitterze mecenas Roman Giertych.

twitter

Tusk: Przekonuję, żeby nie karać Polski

Przewodniczący PO Donald Tusk powiedział w TVN24, że "jest blisko tego, żeby przekonać także te osoby, instytucje, które podejmują decyzje, by w sposób wyrazisty rozróżniały to, co jest złym rządem, a to, co jest Polską i interesem Polski". – Mogę powiedzieć, że wysłuchano mojej argumentacji, że karanie Polski jako państwa, jako całości, nie będzie miało większego sensu – dodał.

Tusk odniósł się w ten sposób do wniosku Komisji Europejskiej w sprawie nałożenia na Polskę kar finansowym za niewykonanie wyroku TSUE, który dotyczył działania Izby Dyscyplinarnej SN. – Musimy twardo stawać przeciwko łamaniu sędziów tutaj w Polsce, ale nie używałbym argumentu, że w związku z tym Polska i Polacy powinni być ukarani finansowo na dużą skalę – stwierdził. – Ostatnia rzecz, jaka przychodzi moim rozmówcom do głowy, to zrobienie czegoś, co wypchnie Polskę z UE – przekonywał szef PO.

Czytaj też:

Przewodniczący Bundestagu ostrzega przed eskalowaniem sporu z PolskąCzytaj też:

"Biedna Angela, nic nie mogła zrobić". Żukowska uderza w Tuska