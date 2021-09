Morawiecki: To jedna z największych obniżek podatków w historii

Na początku czerwca premier Mateusz Morawiecki przedstawił 10 kluczowych obszarów zmian w ramach Polskiego Ładu, które miały być przeprowadzone w ciągu kolejnych 100 dni. Składają się na nie 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla wszystkich; emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł; zniesienie limitów do lekarzy specjalistów; harmonogram zwiększenia do 7 proc. PKB wydatków na zdrowie, mieszkanie bez wkładu własnego, dom bez formalnośći, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, wyższe dopłaty do paliwa rolniczego i ułatwienia bezpośredniej sprzedaży przez rolników, a także Małe Centra Nauki.

Stan realizacji

Podczas piątkowej konferencji prasowej zorganizowanej po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego premier Mateusz Morawiecki 100 dni od prezentacji Polskiego Ładu.

– Chcemy przedstawić dziś stan realizacji programów, projektów, zadań w ramach Polskiego Ładu. Wielkie programy, które przedstawiamy Polakom, muszą mieć pewien fundament. Taką niewidoczną podstawą jest uzdrowienie systemu budżetu państwa – mówił szef rządu. Jak tłumaczył, regularny systemowy i systematyczny wzrost w ramach Polskiego Ładu ma służyć właśnie temu, żebyśmy z powrotem weszli na szybką ścieżkę wzrostu, bo "ta szybka ścieżka wzrostu to wyższe wynagrodzenia Polaków, lepsza edukacja, lepiej opłacana służba zdrowia".

Mateusz Morawiecki mówił, że rządzący zdecydowali się na jedną z największych w historii Polski obniżkę podatków. – To pozostawienie w portfelach Polaków 16,5 mld zł – wskazał. Jak dodawał, młodym ludziom, którzy będą chcieli kupić mieszkanie, a nie stać ich dzisiaj na wkład własny, zapewniona zostanie gwarancja wkładu własnego ze strony Skarbu Państwa.

Premier poinformował, że na początku października rząd w szczegółach przedstawi program wsparcia dla rolników. – To, do czego już się zobowiązaliśmy, czyli uwolnienie rolniczego handlu detalicznego czy zmniejszenie opodatkowania w rolniczym handlu detalicznym już się dzieje – podkreślił.

– Chcemy też, żeby nasza młodzież i dzieci szybko wykształciły się w tych zawodach o wysokim potencjale, które są potrzebne w dzisiejszym dynamicznym, naładowanym technologiami, świecie i stąd Małe Centra Nauki – mówił dalej.

Dobry program dla Polski

– To nasze 10 kroków, do których się zobowiązaliśmy. Dzisiaj zdaję sprawozdanie z ich realizacji. Niektóre są już wdrożone - te, które mogliśmy zrobić bez ingerencji długiego procesu legislacyjnego. Te ustawy przyjęte są przez rząd po konsultacjach – oświadczył szef rządu.

Morawiecki przekonywał, że Polski Ład jest programem dobrym dla Polski, dla dzieci, dla młodych, dla osób w sile wieku, dla naszych seniorów, naszych mam, ojców, babć i dziadków. Wyraził nadzieję, że sprawi, że każdy Polak będzie chciał zostać w naszym kraju.

