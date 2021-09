Wildstein odpowiada Stuhrowi. Padły mocne słowa

W środę wieczorem na stadionie PGE Narodowym Polacy gościli reprezentację Anglii. Mecz eliminacji do Mistrzostw Świata był okazją do rewanżu po przegranej z Anglikami w marcu. Biało-czerwoni od pierwszych minut pokazali na boisku dobrą piłkę, już w 5. minucie stwarzając okazję do gola. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.

W drugiej biało-czerwoni starali się nadal utrzymywać korzystny remis. Niestety w 72. minucie meczu stracili bramkę – Harry Kane zaskoczył Wojtka Szczęsnego i ze sporej odległości oddał celny strzał.

Polacy do samego końca szukali okazji do bramki i udało się to tuż przed ostatnim gwizdkiem. W 92. minucie spotkania zdołali pokonać Jordana Pickforda. Bohaterami meczu okazali się Robert Lewandowski i Damian Szymański.

Wpis Stuhra

Aktor postanowił odnieść się do zachowania polskich kibiców, którzy wygwizdali angielskich piłkarzy, gdy ci uklękli na znak solidarności z ofiarami rasizmu.

"Polscy kibice wygwizdali antyrasistowską akcję. Nie »nie poparli«. Wygwizdali. Przez pierwsze lata rządów PiS-u, pierwsze, drugie i trzecie afery, nepotyzmy, łamanie praw i norm, myślałem że to jakaś pomyłka, że suweren jest po prostu niedoinformowany i zaraz, jak wszystko wyjdzie na jaw, to się to musi rozlecieć" – napisał Maciej Stuhr.

Mocna odpowiedź Wildsteina

Wpis aktora postanowił skomentować dziennikarz Dawid Wildstein, który nie szczędził mocnych słów pod adresem Stuhra.

"Dopiero przeczytałem mądrości Stuhra, że skoro nie klękaliśmy podczas meczu, to jesteśmy rasistami i jemu wstyd, bo jest lepszy. Boże, jak można być tak tępym bucem? Nigdzie nie ma większej głupoty niż w tych "wykształconych", "europejskich" elitach. Serio. Tam są najgorsi idioci" – napisał Wildstein.

