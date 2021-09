Morawiecki: Tusk nie może za bardzo w to uwierzyć

Premier Morawiecki wziął dzisiaj udział w konferencji, podczas której prezentował czołowe projekty wchodzące w skład Polskiego Ładu. –To wizja rozwoju Polski również w związku z tym, że mamy za sobą i jesteśmy w trakcie trudnych wyzwań związanych z epidemią. To polityka rozwoju, polityka, którą chcemy przedstawić – podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji.

W trakcie swojego wystąpienia premier bezpośrednio zaatakował Donalda Tuska, lidera Platformy Obywatelskiej.

– Nasi przeciwnicy polityczni, PO, pan Tusk, który wcześniej zarządzał przecież właśnie tym budżetem, przez który pieniądze przeciekały jak przez durszlak, nie mogą za bardzo uwierzyć skąd możliwe są środki na te wszystkie programy – mówił Morawiecki.

Szef rządu podkreślał, że forsowane przez niego propozycje spotykają się z uznaniem Komisji Europejskiej.

– Tydzień po tygodniu cichym bohaterem tych wszystkich rozwiązań są nasze, tych wszystkich uszczelnień, są nasze szczegółowe projekty, propozycje, programy, zmiany realizowane przez ludzi, które prowadzą do tego, że nasz system finansów publicznych nie tylko jest chwalony przez KE, przez instytucje międzynarodowe, ale coraz bardziej przypomina zdrowy fundament, znany nam z państw zachodnich, zwłaszcza północnej Europy – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na konferencji poświęconej podsumowaniu akcji „10 programów na 100 dni”.

10 kluczowych projektów

Na początku czerwca premier Mateusz Morawiecki przedstawił 10 kluczowych obszarów zmian w ramach Polskiego Ładu, które miały być przeprowadzone w ciągu kolejnych 100 dni. Składają się na nie 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla wszystkich; emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł; zniesienie limitów do lekarzy specjalistów; harmonogram zwiększenia do 7 proc. PKB wydatków na zdrowie, mieszkanie bez wkładu własnego, dom bez formalnośći, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, wyższe dopłaty do paliwa rolniczego i ułatwienia bezpośredniej sprzedaży przez rolników, a także Małe Centra Nauki.

