"Po raz pierwszy mówię to publicznie". Zaskakująca deklaracja Czarneckiego

Ryszard Czarnecki obecnie jest europosłem Prawa i Sprawiedliwości, a także wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej ds. międzynarodowych. Polityk jest powszechnie znany ze swojego zamiłowania do sportów. Europoseł oficjalnie nadal nie potwierdził startu w wyborach na prezesa PZPS, ale - jak podaje wp.pl - to ogłoszenie tej decyzji jest czystą formalnością.

Sam Czarnecki w rozmowie z Wirtualną Polską podkreśla, że jest namawiany do startu w wyborach przez przedstawicieli szeregu wojewódzkich związków oraz klubów.

– Proponują mi to ludzie, którzy od lat są w siatkówce, dysponują wielkim doświadczeniem, stanowią spory potencjał, mają szereg ważnych koncepcji i pomysłów, jak zdynamizować naszą dyscyplinę. Od dłuższego czasu ze strony znaczącej części polskiej rodziny siatkarskiej słyszę namowy, żebym kandydował. Traktuję to jako ocenę mojej pracy dla polskiej siatkówki w ostatnich czterech latach. To bardzo miłe, ale też mocno zobowiązuje – przyznaje.

Koniec z polityką

Czarnecki wprost deklaruje – wybór na prezesa PZPS automatycznie będzie prowadzić do jego rezygnacji ze świata polityki.

– Zapowiedziałem już moim zwolennikom, że w razie wyboru przestanę angażować się w politykę krajową - dziś mówię to po raz pierwszy publicznie. Oczywiście nie będę udawał, że nie wywodzę się ze świata polityki, ale na pewno nie będę wprowadzał polityki do Związku. Skądinąd niedawno nie tyle europoseł, co poseł na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej Paweł Papke, był prezesem PZPS. Zawsze moje polityczne kontakty będę starał się wykorzystać dla dobra polskiej siatkówki – podkreśla.

