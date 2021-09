"Puszka Pandory jest otwierana". Zybertowicz: Nad tym może nikt nie zapanować

Prof. Zybertowicz podkreślał, że w obecnym świecie technologie mogą stanowić olbrzymie zagrożenie dla młodszych pokoleń. – Najlepsza rodzina, najlepsza szkoła nie jest w stanie wygrać konkurencji z tym co jest na co dzień niewidoczne. Zanurzenie w strumienie bodźców sterowanych przez algorytmy Big-Techu cybercwaniaków z Doliny Krzemowej to algorytmy, które wytworzyły nowego typu środowisko – środowisko aktywne, które jest zbiorem narzędzi, które nie pozwala nam przejść spokojnie – mówił.

Jego zdaniem nowoczesne technologie "aktywnie przywołują" człowieka, domagając się jego uwagi. – Strefa niewidzialności się kaskadowo powiększyła – mówił.

Zybertowicz podkreślił, że nowe technologie nie tylko wytworzyły "aktywne środowisko", które uzależnia człowieka, ale również zaczęły głęboko penetrować ludzką psychikę. – To, co się określa "prawami reprodukcyjnymi" kobiet jest sprzężone w sposób intymny i silny, ale niedostrzegany przez ludzi, z rewolucją cyfrową i z Big-Techem – mówił.

Puszka Pandory

– Jeżeli chcielibyśmy znaleźć źródło problemów to jest to nadmiarowa złożoność struktur cywilizacyjnych przekraczająca zdolności regulacyjne ludzkiego umysłu – ocenił.

Jego zdaniem remedium na te bolączki nie jest próba dogonienia uciekającego świata tylko zwolnienie samego świata i dopasowanie go do formatu człowieka. – To nie człowiek ma się dopasować do smart-city, internetu rzeczy itd. tylko ma dopasować technologie do siebie. Tylko kto byłoby w stanie to zrobić – mówił.

Gość Józefa Orła pochylił się również nad sprawą koronawirusa, który – jak stwierdził – prawdopodobnie wymknął się naukowcom z Wuhan spod kontroli. – Badania, w których próbuje się modyfikować naturę, nadać wirusowi nowe potencjalności, to jest zachowywanie się w sytuacji, w której ta puszka Pandory jest naprawdę otwierana. Nad tym może nikt nigdy nie zapanować – mówił.

