Morawiecki w "FAZ": Izba Dyscyplinarna zostanie rozwiązana

W wywiadzie dla niemieckiej gazety "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Morawiecki wypowiedział się m.in. w sprawie reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Padło pytanie, czy Izba Dyscyplinarna zostanie rozwiązana. – Tak, ale drogą legislacyjną. Inaczej się nie da. Tym zajmiemy się w najbliższych tygodniach i miesiącach – zapowiedział premier.

Podkreślił jednocześnie, że "sądownictwo w Polsce, które jeszcze długo po 1989 roku miało charakter postkomunistyczny, wymaga reform i musi istnieć możliwość pociągania sędziów do odpowiedzialności".

Blokada środków unijnych i "lex TVN"

Pytany o zamrożenie środków dla Polski z Funduszu Odbudowy Morawiecki stwierdził, że nie powinno być związku między FO a reformą polskich sądów. Jego zdaniem "jeśli Unia ma przetrwać, jeśli ma być silna, to musi być Unią suwerennych państw, Europą ojczyzn, szanujących swoje tradycje i kultury". – Zarazem powinna bardzo ściśle współpracować gospodarczo i mieć prawdziwą europejską armię, która potrafiłaby obronić Europę od południa, wschodu i północy – dodał.

Komentując sprawę "lex TVN" premier stwierdził, że pod względem stosunków własnościowych w mediach ustawa ta upodobni zasady polskie do europejskich. Zapytany o spór z Amerykanami, którzy są właścicielem TVN, Morawiecki odparł: – Bardzo sobie cenimy współpracę z Ameryką, ale nie możemy pozwolić, żeby jakiekolwiek państwo dyktowało nam ustawodawstwo.

Wizyta Merkel w Polsce

Szef rządu odniósł się też do sobotniej wizyty kanclerz Niemiec Angeli Merkel w Warszawie. Według Morawieckiego od 2015 roku "Polska stała się jednym z najważniejszych partnerów Niemiec, piątym co do wielkości jako partner handlowy, a nawet trzecim pod względem importu do Niemiec w pierwszym kwartale 2021 roku".

– Niedomagania obserwujemy, jeśli chodzi o nauczanie polskiego, o status mniejszości dla Polaków mieszkających w Niemczech, odebrany za czasów nazistowskich. W tych sprawach oczekiwalibyśmy zmian – podkreślił premier, dodając, że problemem jest jeszcze gazociąg Nord Stream 2.

