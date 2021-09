Morawiecki po spotkaniu z Merkel: Znacząco zbliżamy swoje stanowiska

Najpierw doszło do spotkania "w cztery oczy" Morawieckiego i Merkel. Następnie przywódcy odbyli rozmowy dwustronne w towarzystwie swoich delegacji.

– Dzisiejsze spotkanie to okazja do podsumowania ostatnich 16 lat i zarysowania kluczowych tematów dot. przyszłości. Kiedy Pani Angela Merkel zaczynała być kanclerzem, to zaznaczała że Polska powinna być wysoko na agendzie – powiedział Mateusz Morawiecki. Sobotnia wizyta Merkel w Polsce jest ostatnią jako szefowej niemieckiego rządu w naszym kraju.

– W ostatnich kilku tygodniach sytuacja dramatycznie się zmieniła w związku z sytuacją w Afganistanie. Obserwujemy przesunięcie się pewnych akcentów politycznych w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego. Z mojej perspektywy pokazałem wolę Polski, że chcemy by UE była globalnym i silnym partnerem różnych regionalnych sił i instytucji międzynarodowych, na czele z Chinami, Rosją i Stanami Zjednoczonymi – wskazał Morawiecki.

Merkel i Morawiecki o Rosji

– Mówiąc o współpracy międzynarodowej, wiele czasu poświęciliśmy obecnej sytuacji dot. współpracy z Rosją oraz działań na granicy z Białorusią. Znacząco zbliżamy swoje stanowiska względem obecnej sytuacji geopolitycznej – przekazał premier podczas konferencji prasowej w warszawskich Łazienkach.

Nie zabrakło tematu ukończonego niedawno gazociągu Nord Stream 2. Podczas spotkania rozmawialiśmy o trudnym temacie jakim jest Nord Stream2. W szczególności omówiliśmy bezpieczeństwo związane z tranzytem gazu przez Ukrainę i Polskę, w kontekście zmiany stanowiska Stanów Zjednoczonych – mówił szef rządu.

Morawiecki przekazał też: – O polityce klimatycznej dyskutowaliśmy z różnych perspektyw. Wiem, że w Polsce mamy specyficzną sytuację odnoszącą się do polityki energetycznej, ale działamy zgodnie z harmonogramem dopasowanym do naszej sytuacji.