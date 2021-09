Merkel deklaruje, że będzie angażować się w rozwiązanie sporu Polski z KE

Komisja Europejska poinformowała we wtorek, że zdecydowała o zwróceniu się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji ws. środków tymczasowych z 14 lipca. O tę kwestię zapytano Angelę Merkel, podczas jej ostatniej wizyty w Polsce jako kanclerza Niemiec.

– Jeżeli mówimy teraz o Izbie Dyscyplinarnej, to powinniśmy znaleźć rozwiązanie poprzez dialog, poprzez rozmowy. Na szczęście są rozmowy też w ramach Komisji Europejskiej. W sporze Polski z Komisją Europejską o praworządność powinniśmy znaleźć rozwiązanie poprzez dialog, poprzez rozmowy. Będę się angażowała na rzecz rozwiązań poprzez dialog – powiedziała Merkel.

Rozmowa o praworządności

– Dzisiaj w kontekście europejskim rozmawialiśmy o praworządności, angażuje się na rzecz tego, tak jak to uczyniłam w zeszłym roku, aby rozwiązywać sprawy za pomocą dialogu i rozmów, żebyśmy czynili postępy i myślę, że istnieją możliwości poczynienia takich postępów – powiedziała Angela Merkel na wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim.

Najpierw doszło do spotkania "w cztery oczy" Morawieckiego i Merkel. Następnie przywódcy odbyli rozmowy dwustronne w towarzystwie swoich delegacji.

– Dzisiejsze spotkanie to okazja do podsumowania ostatnich 16 lat i zarysowania kluczowych tematów dot. przyszłości. Kiedy Pani Angela Merkel zaczynała być kanclerzem, to zaznaczała że Polska powinna być wysoko na agendzie – powiedział Mateusz Morawiecki. Sobotnia wizyta Merkel w Polsce jest ostatnią jako szefowej niemieckiego rządu w naszym kraju.

– W ostatnich kilku tygodniach sytuacja dramatycznie się zmieniła w związku z sytuacją w Afganistanie. Obserwujemy przesunięcie się pewnych akcentów politycznych w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego. Z mojej perspektywy pokazałem wolę Polski, że chcemy by UE była globalnym i silnym partnerem różnych regionalnych sił i instytucji międzynarodowych, na czele z Chinami, Rosją i Stanami Zjednoczonymi – wskazał Morawiecki.

