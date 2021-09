"Nieznajomość geopolitycznego alfabetu". Gowin krytykuje prezydenta

Angela Merkel przyjechała w sobotę do Polski. To jej ostatnia wizyta w naszym kraju w roli kanclerza Niemiec. Po południu Merkel wraz z premierem Mateuszem Morawieckim wystąpili na wspólnej konferencji prasowej. Najpierw doszło do spotkania "w cztery oczy" Morawieckiego i Merkel. Następnie przywódcy odbyli rozmowy dwustronne w towarzystwie swoich delegacji. Przekazali dziennikarzom najważniejsze konkluzje wynikające z przeprowadzonych rozmów.

Energetyka, ochrona zewnętrznych granice UE oraz ekologia – to niektóre z tematów poruszonych podczas sobotnich rozmów premiera Polski z kanclerz Niemiec.

Gowin ostro o Dudzie

Nie doszło do spotkania Angeli Merkel z prezydentem Andrzejem Dudą. – Propozycja spotkania nie była ustalana z Pałacem. Nie pojawiła się kilka tygodni temu. O spotkaniu z kanclerz Merkel prezydent Polski dowiedział się z komunikatu niemieckiej strony. Dopiero później przedstawiciele ambasady zgłosili się do Kancelarii Prezydenta, by umówić spotkanie. Tak się nie robi w dyplomacji. Niemiecka strona przepraszała nas za to, ale prezydent miał już wcześniej zaplanowane aktywności w sobotę 11 września – przekazała WP osoba z otoczenia prezydenta Dudy.

"Rzeczpospolita" podała, że w kalendarzu Andrzeja Dudy w sobotę przewidziano wyjazd na Śląsk. Faktycznie, 11 września prezydent odwiedził Dąbrowę Górniczą, gdzie zorganizowano obchody 41. rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego.

Brak spotkania prezydenta z kanclerz nie podoba się byłemu wicepremierowi. Zdaniem Jarosława Gowina, to duże polityczne faux pas. "Niemcy to nasz główny partner handlowy. Kanclerz Merkel, poza fatalną w skutkach decyzją w sprawie NS2, na długie lata pozostanie najbardziej propolskim przywódcą niemieckim. Wyrządzanie jej despektów przy okazji pożegnalnej wizyty to nieznajomość geopolitycznego alfabetu" – napisał Gowin na Twitterze.

