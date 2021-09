Premier: Dziś kończy się pewna bardzo ważna epoka

W obszernym wpisie opublikowanym na Facebooku Mateusz Morawiecki podsumował sobotnie rozmowy z Angelą Merkel, a także cały okresie realcjach polsko-niemieckich, gdy pełniła ona funkcję kanclerza RFN.

Bilans zysków i strat

"Dziś kończy się pewna bardzo ważna epoka w dziejach stosunków polsko-niemieckich po roku 1989. To ostatnia wizyta Angeli Merkel w roli Kanclerz Niemiec, którą to pełniła przez ostatnich 16 lat. Chciałbym bardzo podziękować Pani Kanclerz za okres wartościowej współpracy pomiędzy naszymi narodami, pełen sukcesów gospodarczych, wielkiego wzrostu wzajemnej wymiany handlowej, naukowej i wzmocnienia więzów europejskich. Nasze dwustronne relacje gospodarcze są mocne. Polskie firmy rosną we współpracy z niemieckimi firmami, a Polska jest kluczowym partnerem handlowym dla Niemiec. Widzimy coraz więcej przedsięwzięć o charakterze joint venture" – podkreśla szef polskiego rządu.

"Czas ten oczywiście był również pełen trudnych tematów i różniących nas kwestii, jednak współpraca Polski i Niemiec stanowi jeden z fundamentów bezpieczeństwa i dobrobytu tej części Europy i całej Unii Europejskiej, więc będziemy robić wszystko, by nadal rozwijać przyjazne sąsiedztwo" – zaznacza Morawiecki.

"Cieszę się, że, w stosunku do lat ubiegłych, udało nam się bardzo przybliżyć nasze stanowiska dotyczące nielegalnej migracji do Europy i ochrony granic UE. Wiele czasu poświęciliśmy obecnej sytuacji dotyczącej współpracy z Rosją oraz działań na granicy z Białorusią. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie narodowym, ale również o ataku na World Trade Center i ze współczuciem odnosimy się do tej rocznicy" – przekazał premier.

