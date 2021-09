Ekspert: Polska zatęskni za Merkel

– Wybory w Niemczech – podobnie jak wybory prezydenckie we Francji – mogą bardzo wiele zmienić w przestrzeni międzynarodowej. Kolejne miesiące to cykl kluczowych wyborów w różnych państwach, z których Niemcy – z naszego punktu widzenia - są najbardziej istotne. Jeśli dominującym głosem w polityce Niemiec będzie partia Zielonych, to nie ulega wątpliwości, że asertywność niemieckiego partnera wobec Polski będzie dużo większa niż za czasów Angeli Merkel. I polski rząd zatęskni za rządami pani kanclerz i niemieckiej prawicy – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego.

Politolog wskazuje, że Niemcy pod nowymi rządami mogą na tyle zaostrzyć politykę wobec naszego kraju, że nawet polskiej opozycji będzie trudno podpisać się pod przekazem ze strony niemieckiego rządu: – Może się okazać, że wypowiedzi przedstawicieli nowego rządu Niemiec będą szły tak daleko, że opozycja w Polsce nie będzie w stanie tego zaakceptować.

Będzie trudniej

– Gdy PiS drugi raz obejmowało rządy, pozwoliłem sobie na stwierdzenie, że piętami achillesowymi tej władzy nie będzie polityka gospodarcza, tylko kwestie kadrowe oraz polityka zagraniczna. Oparcie się wyłącznie na USA było dla nas obarczone ogromnym ryzykiem - tłumaczy ekspert. Jego zdaniem w relacjach z nowym rządem Niemiec łatwiej nie będzie. - Ale dlatego PiS nie może zakopywać kanałów kontaktu z największymi krajami UE, nawet jeśli nowy rząd w Niemczech nie będzie wobec nas do końca przychylny – dodaje rozmówca WP.

