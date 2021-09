Naimski: Kontrakt gazowy z Rosją nie zostanie przedłużony

W Poranku "Siódma 9" minister był pytany o opinię przedstawioną przez posła Solidarnej Polski Janusza Kowalskiego, który uważa, że odejście od węgla będzie oznaczało konieczność zwiększenia importu gazu o 100 proc., a co za tym idzie – wystawienia Polski na niebezpieczeństwo szantażu gazowego.

– To jest częściowo trafne, co mówi kolega Kowalski, dlatego że odchodząc od węgla musimy go czymś zastępować. Będziemy go częściowo zastępowali gazem. Ilość gazu zużywana w Polsce będzie rosła, nie o 100 proc., ale o 50 proc. do roku 2030 – zapowiedział Naimski.

Zastrzegł przy tym, że "z pewnością nie uzależnimy się od rosyjskich dostaw". – Kontrakt rosyjski wygasa w przyszłym roku i nie będziemy go oczywiście przedłużali. To, co buduje Gaz-System, czyli wejścia do polskiego systemu gazowego, pozwolą na sprowadzenie koniecznej dla polskiej gospodarki i wszystkich odbiorców ilości gazu z innych niż rosyjskie źródeł – tłumaczył.

Naimski: Baltic Pipe ruszy 1 października 2020 roku

Pytany o gazociąg Baltic Pipe, który ma być jednym z nowych źródeł dostaw gazu do Polski, minister odparł, że "dzisiaj wszystko wskazuje na to, że 1 października w przyszłym roku gaz Baltic Pipem do Polski będzie przesłany". – Te opóźnienia, o których było głośno, związane z kwestiami środowiskowymi, ochroną niektórych gatunków zwierząt, one zostały przez naszych duńskich partnerów rozwiązane – podkreślił.

– Także trzeba w tej chwili być dobrej myśli. Wydaje się, że możemy powiedzieć po 5 latach realizacji tej inwestycji, że już w przyszłym roku ona będzie ukończona i to w dodatku w terminie – powiedział Naimski. Jak dodał, "to oznacza, że panujemy nad tą sytuacją".

