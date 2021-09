Cymański o wyjściu Polski z UE: Żaden polityk tego nie powie

W poniedziałek na antenie RMF FM Cymański stwierdził, że Unia Europejska to przede wszystkim "projekt antywojenny". – Każdy polityk by sobie żyły ciął, gdyby chciał sugerować, że wyjdziemy z Unii. To szaleństwo – powiedział.

Zastrzegł przy tym, że Polska powinna próbować zmienić warunki niektórych umów. – Chcemy renegocjacji fatalnych warunków, np. spraw dotyczących klimatu. Trzeba postawić temat złagodzenia wymagań klimatycznych dla Polski – oświadczył, dodając, że "Polska jest krajem, który niestety na węglu stoi".

KPO i sytuacja w rządzie

Zapytany, dlaczego Solidarna Polska głosowała przeciwko Krajowemu Planowi Odbudowy, Cymański odpowiedział: – Nie głosowaliśmy przeciwko pieniądzom. Głosowaliśmy przeciwko warunkom, na jakich mają nam je dać.

Poseł przyznał również, że jego ugrupowanie nie jest zadowolone ze swojego stanu posiadania, jeśli chodzi o stanowiska w rządzie. Równocześnie zastrzegł, że "niedosyt to nie jest głód". – Apetyty Solidarnej Polski nie są wielkie. Chcemy utrzymać realny wpływ na bieg wydarzeń w rządzie – dodał.

– Będę mówił konkretnie. Chcę, żeby się z nami liczono, ale swoje miejsce znamy. My nie jesteśmy hegemonem, mamy ograniczoną liczbę posłów, mieliśmy jednak wpływ na różne wydarzenia – tłumaczył.

"Gowin sam chciał odejść"

Zapytany o odejście Jarosława Gowina z rządu, Cymański ocenił, że "Gowin jest liberałem i nie było mu łatwo patrzeć na nasze różne socjalne wydarzenia". Według niego lider Porozumienia "sam chciał odejść ze Zjednoczonej Prawicy, ale szukał odpowiedniego momentu".

