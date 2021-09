Wiśniewska: Komisja Europejska łamie praworządność

Komisja Europejska wstrzymuje zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy, który jest niezbędny do uruchomienia środków z unijnego Funduszu Odbudowy. Powodem ma być nieprzestrzeganie przez Polskę zasad praworządności.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że termin rozpatrzenia KPO minął, a działania Komisji Europejskiej są w tej kwestii bezprawne. Europoseł Jadwiga Wiśniewska złożyła zapytanie do KE w sprawie zaopiniowania Krajowego Planu Odbudowy.

Wątpliwości ws. KPO

Wiśniewska dzieli się swoimi wątpliwościami dotyczącymi powodów wstrzymania decyzji dotyczącej zatwierdzenia polskiego planu odbudowy. Jej zdaniem mają one charakter polityczny, a nie merytoryczny.

– Zwracam w nim uwagę na to, że Komisja powinna rozpatrzyć złożony przez Polskę plan w określonym terminie, który minął na początku sierpnia. Pytam Komisję Europejską, jakie są przyczyny tego opóźnienia i na jakich merytorycznych przesłankach się opierają. Głosy, które docierają z Komisji, są zdecydowanie polityczne, nie merytoryczne – powiedziała na antenie Polskiego Radia 24.

– W moim zapytaniu do KE proszę również o podanie terminu, w którym zakończy ona procedurę opiniowania KPO i skieruje dokument do zatwierdzenia. Komisja Europejska ma obowiązek zaopiniować Krajowy Plan Odbudowy, natomiast to Rada Unii Europejskiej go zatwierdza. Spowolnienie jest absolutnie nieuzasadnione – dodała.

Polityczne działanie KE

Polityk wskazuje także, że Komisja Europejska coraz częściej przekracza zapisy traktatów, uzurpując sobie prawo do decydowania o kształcie UE kosztem Rady Unii Europejskiej.

– Niestety od dłuższego czasu zauważamy, że przypisuje sobie rolę swoistego superrządu, pomniejszając rolę Rady UE. Musimy mieć świadomość, że w Radzie znajdują się przedstawiciele wszystkich rządów i to oni ostatecznie decydują – stwierdziła Wiśniewska.

– Komisja, która miała stać na straży traktatu, wielokrotnie go łamie, podejmując działania niezgodne z jego zapisami, m.in. w sprawie reformy sądownictwa – dodała.

– Komisja Europejska lekceważy traktatowy zapis mówiący o tym, że to państwa członkowskie decydują o tym obszarze, kompetencje w tym zakresie nie zostały przekazane UE. Komisja Europejska przekracza swoje kompetencje. To KE, która tak bardzo nawołuje do przestrzegania praworządności, sama tą praworządność łamie – konkluduje europoseł.

Fundusz Odbudowy

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia koronawirusa. Fundusz ma dwa główne cele: odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy i przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF – Recovery and Resilience Facility). W ramach tego pakietu Polska otrzyma w sumie 58,1 mld euro – prawie 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach. Czas na wykorzystanie tych pieniędzy rząd ma do 2026 roku.



