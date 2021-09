"Jak się Unia nie podoba, niech robią referendum". Zaskakująca propozycja Kowala

Po skierowaniu przez Komisję Europejską wniosku do TSUE o ukaranie finansowe Polski za niewykonanie wyroku ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, z ust polityków Zjednoczonej Prawicy kilka razy pojawiły się sugestie weryfikacji relacji Polski z Unią Europejską.

– Powinniśmy myśleć nad tym, w jaki sposób możemy jak najbardziej współpracować, żebyśmy wszyscy byli w Unii. Ale żeby ta Unia była taka, jaka jest dla nas do przyjęcia – powiedział w zeszłym tygodniu wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Dodał, że "jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, to musimy szukać drastycznych rozwiązań".

Terlecki wskazał też na Wielką Brytanię, która 31 stycznia 2020 roku formalnie opuściła Unię Europejską. – Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej demokracji im nie odpowiada. Odwrócili się i wyszli. My nie chcemy wychodzić, u nas poparcie dla uczestnictwa w UE jest bardzo silne. No, ale nie możemy dać się zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i nasz rozwój – stwierdził polityk PiS. Te słowa zostały odebrane przez część polityków i komentatorów jako zapowiedź polexitu.

Duże kontrowersje wzbudziła też wypowiedź Marka Suskiego. – Polska nielegalna walczyła dzielnie podczas II wojny światowej z jednym okupantem, walczyła z okupantem niemieckim. Walczyliśmy też z okupantem sowieckim. Będziemy walczyć z okupantem brukselskim (…). Bruksela przysyła nam namiestników, którzy mają nam Polskę doprowadzić do porządku. Rzucić nas na kolana, żebyśmy byli może landem niemieckim, a nie dumnym narodem wolnych Polaków – słyszymy na nagraniu.

Kowal: Niech zrobią referendum

Do eurosceptycznych wypowiedzi polityków Zjednoczonej Prawicy odniósł się w poniedziałek na antenie RMF FM poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal.

– Oni dzisiaj próbują rozhuśtać opinię publiczną w kierunku niechęci do Unii Europejskiej, ale nie są w stanie tego zrobić, bo każde kolejne badanie pokazuje, że Polacy są za przynależnością do UE – ocenił polityk.

– Ja mam dla nich prosty pomysł, mówię to w swoim imieniu, żeby nie było że to stanowisko Koalicji Obywatelskiej. Zróbta referendum. Jak im się Unia Europejska nie podoba, to niech zrobią referendum, to je przegrają dzisiaj sromotnie. Polacy nie są dzisiaj gotowi na zabawy pt. "wychodzimy z UE". To świadczy o mądrości Polaków – stwierdził Paweł Kowal.

Czytaj też:

Polska kontra UE. "Spór powoli wymyka się spod kontroli"Czytaj też:

PiS doprowadzi do polexitu? Ciekawe wyniki sondażuCzytaj też:

"Taka oto jest piątka Tuska dla Polaków". Wiśniewska ostro o bym premierze