Kowidki międzynarodowe, czyli na co choruje świat

Zacznijmy od Izraela, bo tam się dzieją rzeczy dziwne. Kraj się pozaszczepiał a tu fala zakażeń rośnie, świat jakby zapomniał o tym zakątku świata, bo wieści stamtąd przeczą skuteczności szczepień, a to obraza pierwszego dogmatu cywilizacji, fundamentu, na którym stoją obostrzenia i obietnica wyzwolenia ku nowej normalności. Po przebąkiwaniacho konieczność czwartego już zaszczepienia władze przeszły już do czynów izaordynowały kolejną dawkę, która teraz jak bonie dydy, wybawi świat od śmiertelnego wirusa.

Kowidki międzynarodowe

Dochodzi już do paranoi, gdyż władze ogłosiły, że ci co się zaszczepili „tylko” dwa razy znajdują się w pułapce. Wychodzi, że zaryzykowali swoimi NOP-ami, a w zamian nie nabrali odporności. Ba, widać po statystykach, że ją nawet stracili, a więc MUSZĄ się zaszczepić raz trzeci, a jak zapewne i czwarty. Krzywe zakażeń w Izraelu wyglądają podobnie do tych z Wielkiej Brytanii i ludzie szukają podobieństw przyczyn tego stanu. Szukają tez przeciwieństw, bo zestawienie danych izraelskich zakażeń z danymi egipskimi pokazują następną anomalię. Egipt – 100 mln mieszkańców: wyszczepienie pełną dawką – 3%, 1 września – 291 przypadków, 7 zgonów. Izrael – 9 mln mieszkańców: wyszczepienie pełną dawką – 62%, 1 września – 16 629 przypadków, 43 zgony.

I zrobiło się lekko półśmiesznie. Izrael zapowiada już czwartą dawkę szczepionki, a więc każdy obywatel z innego kraju z dopiero trzecią dawką, nie spełnia w nim definicji osoby zaszczepionej. Z kolei do Szwecji nie wjedzie nikt z Izraela z powodu rekordu zakażeń po zaszczepieniu 2. i 3. dawką. A więc oba kraje zamknęły się na wzajemne wjazdy z dwóch kompletnie sprzecznych powodów, w dodatku upatrując zagrożenie u siebie nawzajem.

Z kolei Portugalia powiedziała dość i zakończyła bez względu na wszystko szczepienia po drugiej dawce. Kolejnych nie przewiduje się. Ja sobie poszperam i poporównuję jak teraz postępuje odchodzenie od kanonów sanitarnych. Dotąd większość krajów stosowała podobne rozwiązania, teraz będzie można wychwycić całe grupy odmiennych strategii kowidowych i popatrzeć się, za jakiś czas, co zadziało. Do tej pory mieliśmy tylko Szwecję, Tajwan i Japonię, które mocno odstawały od reszty, a więc reszta o tym nie mówiła, chyba, że nie szło tym krajom, to wtedy tak. O stosach trupów i hekatombie ofiar po szpitalach i przytułkach. Teraz będziemy obserwowali kto i jak wyjdzie na swojej strategii.

Przychodzą bilanse odczynów poszczepiennych w Europie. To znaczy przychodzą i przechodzą, bo o tej – choć i tak statystycznie zaniżonej – wstydliwej sprawie jakoś cicho w przekaziorach. 2 miliony powikłań i ponad 20.000 zgonów robią jednak wrażenie. Nie na tyle, by się tym w ogóle media zająknęły. W rankingu „prowadzi” AstraZeneca a zaraz za nią znajduje się Pfizer.

W Izraelu zbadano 8.300 zaszczepionych i wyszło, że co prawda zaraz po zaszczepieniu poziom antyciał znacznie wzrósł, ale po upływie sześciu miesięcy spadł około dziesięciokrotnie. Może to jest powodem zachorowań już zaszczepionych, którzy zachowują się jakby byli chronieni, a chronieni nie są, nawet więcej – mają osłabiony naturalny układ odpornościowy i są narażeni na nowe mutacje.

Sytuacja w Australii

Trzeba zaglądać do Australii. Tam strajk kierowców zaganianych do obowiązkowych szczepień sparaliżował cały kraj. A…, nie słyszeliście Państwo? No tak, nawet i w Australii niewielu słyszało, tak samo jak o masowych demonstracjach w potulnej, dotąd, tej krainie. Mieszkańcy Brisbane wzięli się na sposób i masowe demonstracje przebiegają w kompletnej ciszy. Biedna policja nie wie co robić bo tłum stoi i nawet nie piśnie. Ja mówiłem, że one tam to naiwne są. Żyją od wieków w krajach, gdzie nie mieli nigdy narzuconej władzy i przyjmują jej działania za zawsze pożyteczne, nie mogąc sobie wyobrazić, że interesy władzy czy elit mogą być sprzeczne z interesami społeczeństwa. I można oglądać naiwne zdziwienie po wynaturzonych wynikach wyborów, akty kompletnego zawierzenia władzy, czy dość pasywne (z wyjątkiem Francji, ale to inna planeta) manifestacje. U nas by to było proste – do milczącego tłumu zapuściłoby się paru przebranych za nazioli byczków z komend i oni by pokazali jak się robi wokal na zamówienie i eskaluje przebieg najniewinniejszej manifestacji. Na co odpowiedziałaby zaatakowana (przez swych kompanów) policja i zadymkę by się nakręciło w pięć minut. Uczyć się, uczyć panowie z obu stron.

Zawsze w kowidkach mamy część obyczajową, bo kowid pozmieniał tu sporo. W USA stan Kalifornia, rzecz jasna, uznaje od niedawna, że zdjęcie prezerwatywy bez wyraźnej zgody osoby, z którą uprawiamy seks jest przestępstwem. No to mamy kolejną odsłonę formalizowania zachowań seksualnych. Nie dość, że ocieramy się o notarialne zabezpieczenie zgody na seks, to teraz jeszcze będą przepisy postępowo ingerować w igraszki miłosne. To jak to było, postępaki, to kościół zagląda ludziom do łóżek?

Mamy też i obrazek z życia ludzi radzieckich. Filmik pokazuje jak budowę szkoły nawiedził lokalny gubernator. Publiczność zwraca głównie uwagę, że bramę próbował mu otworzyć kompletnie naprany stróż (zadanie wykonane przy dwóch wywrotkach). Mało ludzi zauważyło, że stróż był jedyną osobą na terenie, bo szkoły, której budowę nawiedził gubernator nikt nie budował.

W amerykańskiej telewizji, rzecz jasna CNN, dramatyczne przesłanie kobiety umierającej na kowida. Jej ostatnie słowa to: „obwiniam niezaszczepionych za to”. Kobieta ma pod dwieście kilo wagi, cukrzycę na bank, i jest zapewne uosobieniem chorób współistniejących. Tak się buduje napięcie w porządnej tv. Tym razem to my – uczyć się.

I na koniec obrazki z wiadomej granicy, nie będzie cytatków jak zwykle. Smutny obraz jak białoruscy zomowcy spychają tarczami i pałkami uchodźców na stronę litewskiej granicy. To pokaz dla każdego, kto jeszcze wątpi w intencje Łukaszenki. Pałami i tarczami przymusza się do przejścia na stronę wolności. Tak to wygląda. Ciekawe czy mówi się o takim końcu wycieczki w kampanii reklamowej namawiającej w Bagdadzie do turystycznych wyjazdów ku wolności.

Jerzy Karwelis

