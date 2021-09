Tusk zaprowadza dyscyplinę w PO? Sterczewski: Oczekuję na rozmowę

Jak donosi Interia, Donald Tusk przeprowadza serię rozmów z członkami Koalicji Obywatelskiej. Wśród zaplanowanych spotkań znajduje się też rozmowa z Frankiem Sterczewskim, o którym zrobiło się ostatnio głośno po tym, jak całą Polskę obiegło nagranie, na którym zarejestrowano jak poseł biega między polskimi żołnierzami, próbując przedrzeć się przez granicę do imigrantów.

"Oczekuję rozmowy"

W rozmowie z Interią Sterczewski potwierdził, że ma zaplanowane spotkanie z Donaldem Tuskiem.

– Oczekuję rozmowy z przewodniczącym. To naturalne, że czasem dyskusje między pokoleniem starszych, a młodszych polityków bywają szorstkie czy trudne – przyznał. – Starsi nie mogą mówić, że młodzi gwiazdorzą, że się wygłupiają, poruszają nieważne tematy. Młodzi mówią o kryzysie klimatycznym, prawach osób LGBT, prawach kobiet, przemocy policji czy służb na granicy – podkreślał.

– Największym problemem było to, co stało się w sferze komentarzy. Na granicy nie złamałem prawa, zrobiła to Straż Graniczna – zapewniał Sterczewski, który podkreśla, że, co do zasady, zgadza się z Donaldem Tuskiem. – Trzeba bronić granic, to naturalne dla każdego państwa. Nie może to jednak oznaczać łamania prawa międzynarodowego, brak pomocy humanitarnej – zaznaczał.

Mucha wróci do PO?

Jak donosi „Super Express”, Joanna Mucha poważnie rozważa powrót do swojej dawnej partii.

"Powody są dwa: powrót Tuska i spadające sondaże Hołowni. Widać gołym okiem, że nie ma chemii między posłami Hołowni, a Tusk bardzo umiejętnie próbuje rozbić ruch Szymona" – przekazał informator gazety.

"Najpierw zabrał mu kilka procent, teraz zarzucił sieci na Aśkę. To już kwestia czasu" – dodaje.

