Kwaśniewski o decyzji Dudy: To więcej, niż błąd. To wielkie głupstwo

Kanclerz Niemiec Angela Merkel przyleciała do Polski w sobotę. W Łazienkach Królewskich w Warszawie spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim.

Jeszcze przed wizytą szefowej niemieckiego rządu w Warszawie portal Wirtualna Polska informował, że nie dojdzie do spotkania Angeli Merkel z prezydentem Andrzejem Dudą. Powód? Niemcy wyznaczyli termin bez konsultacji ze stroną polską. Prezydent musiał odmówić kanclerz RFN z powodu wcześniejszych zobowiązań.

"Takich rzeczy się nie robi"

Postawę prezydenta Dudy komentował we wtorek w Radiu ZET Aleksander Kwaśniewski. – To więcej, niż błąd. To, co zrobił prezydent Duda to jest wielkie głupstwo, które będzie niepotrzebnie ciążyło na relacjach polsko-niemieckich. Takich rzeczy się nie robi – mówił były prezydent.

– To musiał być jakiś gest niechęci, manifestacja, pewnie związana z Nord Stream II. Ale w polityce dużo bardziej owocne jest to, jak się rozmawia, aniżeli jak się zatrzaskuje drzwi – komentował Kwaśniewski. – Z punktu widzenia polskich władz szanowałbym taką osobę. Tym bardziej, że następca będzie trudniejszy – dodawał, zaznaczając, że dyplomaci powinni rozmawiać a nie "stroić fochy".

Zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego, odejście Angeli Merkel zamyka pewną epokę. – Z Niemcami trzeba pracować, utrzymywać dialog i taki gest, jak prezydenta Dudy nie jest pomocny – ocenił.

Aleksander Kwaśniewski o wypowiedziach polityków PiS nt. UE: Wyjątkowa bezczelność albo głupota. To niebezpieczne

Kwaśniewski o Suskim: Trzeba wyjątkowej bezczelności albo głupoty

Aleksander Kwaśniewski odniósł się również do słów Marka Suskiego o "okupancie brukselskim".

– Trzeba wyjątkowej bezczelności albo głupoty, żeby takie rzeczy opowiadać – stwierdził.

– Unia jest o tyle dobra, o ile daje nam pieniądze, czyli jest wygodnym bankomatem na rogu ulicy, ale jeśli mówi już coś o wartościach, traktatach, to przeszkadza i nam się to nie podoba – mówił dalej.

– Polska nie może być zawrócona z tej europejskiej drogi. Wszyscy, którzy chcą nas zawrócić, czynią krzywdę, która będzie kosztowała nas setki lat. To porównywalne do działań, które doprowadziły do upadku RP w przeszłości – podsumował były prezydent.

