Bosak zaskoczony cytatem w Onecie: Nie powiedziałem takich słów

– Prawo i Sprawiedliwość jest partią prounijną, przedstawianie ich w inny sposób jest błędem – stwierdził Bosak w programie "Onet Opinie", pytany, czy Konfederacja pomoże rządowi wyjść z Unii Europejskiej.

– Polexit to kwestia nastawienia opinii publicznej. Jeśli UE przegnie i Polacy będą przekonani, że obecność w UE nam nie pomaga, to wyjdzie to w sondażach opinii. Politycy są zaś zakładnikami opinii publicznej – oceniał, przyznając, że obecnie "narasta konflikt, z którego coraz trudniej jest wyjść".

Zaskakujący nagłówek

Nagłówek artykułu opublikowanego na portalu Onet.pl brzmi: "Krzysztof Bosak: to, że PiS chce wyjść z UE, jest wyrazem frustracji", takiego samego opisu użył Bartosz Węglarczyk, podając artykuł na Twitterze. Lider Konfederacji zapewnił, że nie powiedział czegoś takiego w rozmowie z redakcją, a było wręcz odwrotnie, nazwał PiS partią prounijną.

"Nie powiedziałem, że PiS chce wyjść z UE. Powiedziałem coś przeciwnego. Wyrazem frustracji nazwałem słowa Terleckiego i Suskiego: będąc od 20 lat prounijną partią, głosującą od 15 lat za wszystkim co wzmacnia UE, są przeczołgiwani przez eurokratów. To boli" – napisał, wyjaśniając sytuację.

"Nie powiedziałem takich słów" – podkreślał.

twitter

Polexit

Czy Polska powinna opuścić Unię Europejską? O to zapytano w najnowszym sondażu. Badanie przeprowadziła pracownia United Surveys na zlecenie RMF FM i "DGP". Respondentów pytano, czy Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej. Odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 68,6 proc. respondentów, podczas gdy "raczej tak" - 19,5 proc. uczestników sondażu.

Z kolei za wyjściem z Unii opowiada się łącznie 7,2 proc. badanych. "Zdecydowanie" ten pomysł popiera 3,8 proc. ankietowanych, natomiast 3,4 procent wskazało, że "raczej" go popiera. Zdania w tej sprawie nie ma 4,8 proc. uczestników sondażu.

