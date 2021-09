Premier: Rewolucja godności i solidarności trwa

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku.

Rada Ministrów ustaliła, że w 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 3010 zł. To 210 zł więcej, niż wynosi minimalna pensja w bieżącym roku (2800 zł), co oznacza wzrost o 7,5 proc. Z kolei powiązana z wysokością minimalnej pensji stawka godzinowa została ustalona na poziomie minimum 19,70 zł. Oznacza to wzrost o 1,40 zł względem roku 2021.

Morawiecki: Poprawia się los milionów polskich rodzin

"Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów przyjęliśmy projekt rozporządzenia podwyższającego minimalną stawkę godzinową w roku 2022 do 19,7 zł brutto, oraz płacę minimalną – do 3010 zł brutto.

W 2015 roku, przed przejęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, płaca minimalna wynosiła 1750 zł brutto. Kolejne lata przyniosły wielkie sukcesy i rozwój gospodarczy Polski, a dzięki solidarnej polityce fiskalnej, którą prowadzimy, owocami tego wzrostu mogą cieszyć się wszyscy Polacy, a nie tylko najbogatsi i wielkie korporacje. W 7 lat płaca minimalna wzrosła o 58% – a z nią poprawił się los milionów polskich rodzin.

Rewolucja godności i solidarności trwa. Nasze cele na kolejne lata są ambitne i zrobimy wszystko, by wynagrodzenia Polaków nadal szybko rosły" – czytamy we wpisie premiera opublikowanym na Facebooku.

Minister rodziny polityki społecznej Marlena Maląg przypomniała, że w 2015 roku płaca minimalna wynosiła 1750 zł, obecnie wynosi 2800 zł, a od 1 stycznia 2022 roku – 3010 zł. To oznacza, że wynagrodzenie minimalne wzrosło o 72 proc. – To jest bardzo duży wzrost – powiedziała Marlena Maląg wskazując, że dzięki decyzjom rządu realnie poprawia się sytuacja ekonomiczna polskich rodzin.

