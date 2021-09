Polityk Solidarnej Polski "dziękuje" Merkel. Opublikował nagranie

Angela Merkel zapowiedziała, że nie będzie ubiegać się o piątą kadencję na stanowisku kanclerz RFN w wyborach zaplanowanych na jesień tego roku. Oznacza to koniec jej 16-letnich rządów. W osobliwy sposób postanowił pożegnać ją szczeciński radny klubu PiS, polityk Soldiarnej Polski Dariusz Matecki, który opublikował w mediach społecznościowych specjalne "podziękowania" dla niemieckiej kanclerz.

"Jako Polacy dziękujemy..."

– Kanclerz Angeli Merkel dziękujemy za zaproszenie do Europy setek tysięcy, jak nie milionów, migrantów. Za wzorst przestępczości, za strefy "no-go" – zaczyna swoje "podziękowania" Matecki. – Jako Polacy dziękujemy Angeli Merkel za Nord Stream 2. Za porozumienie z Rosją, które omija Polskę i pokazuje że solidaryzm europejski tak naprawdę nie istnieje. Angeli Merkel dziękujemy za to, że stocznia szczecińska - z mojego pięknego miasta - została pocięta na żyletki, dlatego że Komisja Europejska uznała, że pomoc publiczna jest dla niej nielegalna. W tym samym czasie dla niemieckich stoczni pomoc publiczna była legalna – mówi Matecki.

W dalszej części nagrania polityk "dziękuje" ustępującej kanclerz Niemiec za "postępująca federalizację Unii Europejskiej" i "niszczenie państw narodowych" i "brak wypłaconych reparacji, które należą się Polsce za to, że Niemcy zrównali z ziemią nasz kraj i wymordowali miliony Polaków".

– Angeli Merkel dziękujemy za to, że do dzisiaj Polacy w Niemczech nie są mniejszością narodową. Zostało im to odebrane w czasach III Rzeszy. Dziękujemy Angeli Merkel za to, że do dzisiaj Polacy nie odzyskali zrabowanego organizacjom poloniljnym mienia. Dziękujemy jej również za to, że nie poczyniono planów działań zmierzających ku temu, żeby Polsce zwrócić dzieła sztuki zrabowane w czasie II Wojny Światowej – mówi dalej Matecki.

"Że zabrała Donalda Tuska"

W "podziękowaniach" polityk uwzględnił również takie kwestie, jak Jugendamty, które masowo zabierają rodzicom polskie dzieci - często - bez żadnych konkretnych przyczyn.– Na samym końcu Angeli Merkel dziękujemy - to już rzeczywiście - że zabrała Donalda Tuska z Polski, że wzięła go na swojego przedstawiciela w Radzie Europejskiej, a później na swojego przedstawiciela w Europejskiej Partii Ludowej – powiedział radny. Swoje wystąpienie zakończył zwrotem do samej kanclerz: "Szanowna Pani kanclerz, w imieniu wszystkich Polaków serdecznie dziękuję".

