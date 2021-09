Palade: Wybory w 2015 roku to była zasadnicza rozgrywka

Ekspert wziął udział w cyklu rozmów Klubu Ronina zatytułowanym: "Wokół polskich spraw. Diagnoza węzłowych problemów społecznych 2020+".

– Już na początku lat 90. pojawił się ostry spór dotyczący tego, którą drogą Polska ma podążać. Zwyciężył model liberalnej demokracji i wolnego rynku, utożsamiany z szeroko rozumianym politycznym centrum. Aczkolwiek były też inne koncepcje, które to, co proponowały, zaczęły materializować dopiero po 2015 roku – powiedział Palade, dodając, że były to początki dzisiejszego sporu między PiS a PO.

Dwie koncepcje dla Polski

– Podstawowe pytanie, które było zadawane ze strony tego środowiska, które w tej chwili rządzi Polską, czyli PiS, to było pytanie o to, kto ma być beneficjentem przemian po 1989 roku, budowanej mozolnie III RP. Była też propozycja bardziej sprawiedliwego podziału dóbr – tłumaczył.

Według niego "te dwie koncepcje definiowały spór, który był w Polsce". – Minęło 25 lat od tego sporu w 2015 roku, w którym mieliśmy zasadniczą rozgrywkę. Przed tą rozgrywką był spór, który wrócił w roku 2005. On był istotny, bo przestał obowiązywać podział, który był przez wiele lat, mianowicie na obóz poskomunistyczny i postsolidarnościowy – tłumaczył, nawiązując do upadku rządu SLD.

Jego zdaniem połączone wybory parlamentarne i prezydenckie w 2015 roku to było wydarzenie "na miarę epoki III RP". – To była zasadnicza negacja tego modelu, który został obrany po roku 1990, gdzie te siły szerokiego, liberalnego centrum narzuciły wizję Polski i realizowały tę koncepcję. Natomiast po roku 2015 mieliśmy bardzo wyraźny wzrost poparcia dla tej koncepcji kojarzonej z Porozumieniem Centrum i szeroko rozumianej centroprawicy niepodległościowej. Mamy rok 2021 i ten spór cały czas nam towarzyszy – podkreślił Palade.

