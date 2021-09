"Nie chwal dnia przed zachodem słońca". Kukiz nie jest pewny losu ustawy

Paweł Kukiz stawia ultimatum PiS-owi. Polityk podkreślił w rozmowie z Radiem Wrocław, że na najbliższym posiedzeniu musi być uchwalona ustawa antykorupcyjna, żeby "można było mówić, że ta współpraca z PiS-em układa się dobrze". Z kolei w wywiadzie dla PAP stwierdził, że, jeśli projekt nie przejdzie, uzna współpracę z Prawem i Sprawiedliwością za "niebyłą".

Jak ustaliła Wirtualna Polska, Jarosław Kaczyński miał przystać ultimatum Kukiza. Według ustaleń portalu, na najbliższym posiedzeniu Sejmu ma zostać uchwalona ustawa antykorupcyjna, na której bardzo zależy liderowi Kukiz’15. W zamian za to Kukiz poprze PiS podczas głosowania nad wotum nieufności wobec ministra rolnictwa, a także zagłosuje za pierwszymi projektami ustaw w ramach "Polskiego Ładu".

"Nie chwal dnia przed zachodem słońca"

W środę w TVP 1 Paweł Kukiz podkreślał, że ma mocno ograniczone zaufanie do swoich sojuszników. – Nie chwal dnia przed zachodem słońca. Jestem 6 lat w polityce i różne rzeczy się zdarzały. Różne rzeczy widziałem w polityce – mówił. Jak dodawał, "jak na razie" pomiędzy nim i PiS można mówić o współpracy.

Dopytywany był również, czy nie załamał się pod naporem hejtu, który spłynął na niego po kontrowersyjnej reasumpcji głosowania.

– Przyjemne to nie było, to z pewnością. Patrząc na priorytety, trudno brać to mocno do siebie. Ludzie nie rozumieją. Są podatni na propagandę medialną, mało myślą samodzielnie. To wina także ustroju, zwalniającego ludzi z odpowiedzialności – stwierdził.

Teraz porozumienie Kukiza z PiS czeka pierwszy test, ponieważ ustawą antykorupcyjną Sejm zajmie się 15 września.

