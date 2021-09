Kukiz ma propozycję dla Tuska. "Ja wam pomogę"

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk podczas Campusu Polska Przyszłości zapowiedział, że jeżeli będzie stał na czele większości parlamentarnej, to jedną z pierwszych jego decyzji będzie zgoda na związki partnerskie.

Do tych słów odniósł w środę w programie "Kwadrans polityczny" Paweł Kukiz. – Niczego nowego do tej pory nie usłyszałem na Campusie Polska. A nie, jedną rzecz usłyszałem: Donald Tusk zapowiedział, że jak tylko przejmie władzę, to wprowadzi związki partnerskie – mówił lider Kukiz'15.

Kukiz do Tuska: Pomogę wam

– Panie Donaldzie, może pan ze swoją partią rozpisać referendum. Ja wam pomogę rozpisać to referendum i zagłosuję zgodnie z wolą obywateli, jeżeli chodzi o związki partnerskie – dodał.

– Tylko że nikt do mnie z taką propozycją nie przychodzi, a doskonale wiecie, że w tej chwili razem ze mną jesteście w stanie tego typu ustawę przegłosować – stwierdził Kukiz.

Podczas Campusu Polska o związkach partnerskich mówił także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Powtórzył za Tuskiem, że legalizacja tęczowych "małżeństw" będzie pierwszą decyzją po przejęciu władzy przez Platformę Obywatelską.

Rezolucja PE ws. "małżeństw" jednopłciowych

We wtorek Parlament Europejski przyjął specjalną rezolucję w sprawie praw osób LGBTIQ i "małżeństw" jednopłciowych. Stwierdził w niej, że związki partnerskie powinny być uznawane w całej Unii Europejskiej.

Posłowie do PE odnotowali także dyskryminację, jakiej ich zdaniem doświadczają społeczności LGBTIQ w Polsce i na Węgrzech. Parlament wezwał do dalszych działań UE wobec tych krajów. Jak wyjaśniono, chodzi o postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, środki sądowe i narzędzia budżetowe.

Czytaj też:

Rzymkowski o rezolucji PE: Już nikt nawet nie owija w bawełnęCzytaj też:

Romanowski: Zachód nie zmarnował okazji do zaatakowania Polski i Węgier