Terlecki: Nie pozwolimy się traktować gorzej niż inne państwa europejskie

W środę odbyło się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS. W rozmowie z dziennikarzami rzecznik partii poinformowała, że przyjęto na nim dwie uchwały. Jedna z nich ma przeciąć spekulacje dotyczące rzekomych działań polityków Prawa i Sprawiedliwości zmierzających do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej.

– Wykluczamy możliwość Polexitu – zapewniła rzecznik PiS Anita Czerwińska. Czerwińska stwierdziła, że uchwała dotycząca pozostania w UE jest bardzo ważna dla polityków PiS. Ma również zapobiec szerzeniu się dezinformacji o "polexicie". – W związku z tym, że pojawiają się w ostatnim czasie kłamliwe informacje na temat stanowiska PiS w sprawie przynależności Polski do UE, postanowiliśmy uchwałą Komitetu Politycznego odnieść się do tego. Uchwała nosi tytuł „w sprawie przynależności Polski do UE oraz suwerenności RP – powiedziała rzecznik partii.

Czerwińska przedstawiła zasadniczą treść uchwały. Politycy PiS podkreślają, że Polska jest "państwem europejskim od ponad tysiąca lat". Jednoznacznie wykluczono możliwość "polexitu". PiS odpiera także zarzuty opozycji o przygotowywaniu rozwiązań prawnych umożliwiających opuszczenie UE.

Terlecki o cuhwale

– Nie zamierzamy opuszczać Unii Europejskiej, ale – oczywiście – będziemy chronić naszą suwerenność. Nie pozwolimy się traktować gorzej niż inne państwa europejskie i będziemy razem z innymi partiami centroprawicy z całej Europy zabiegać o takie zmiany. O taką przyszłość Unii Europejskiej, która będzie dla nas do przyjęcia – powiedział szef klubu PiS Ryszard Terlecki w rozmowie z polskatimes.pl.

Pytany, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość chce to zrobić powiedział, że oczywiście są różne drogi działania. – Toczy się oficjalna dyskusja na temat przyszłości Unii Europejskiej. Będziemy w niej brać aktywny udział – podkreślił wicemarszałek Sejmu.

