Protest przeciwników segregacji i przymusu szczepień na Covid. Winnicki: To będzie długa batalia

W środę przed Sejmem odbywa się zorganizowana przez polityków Konfederacji manifestacja przeciwko wprowadzeniu segregacji sanitarnej, przewidzianej w rządowym projekcie ustawy druk 1449. Projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych wolnościowcy i narodowcy oceniają jako bardzo niepokojący i absolutnie nie do zaakceptowania. Konfederacja wzywa również do zaprzestania polityki opartej na rządowych restrykcjach.

Winnicki: Apelujemy o zdrowy rozsądek

Robert Winnicki przekonywał, że Polska musi być wolna od presji i dyktatu globalistów – zarówno tych politycznych z Brukseli, jak i tych spod znaku WHO i „Big Pharma”. – To spór z tymi, którzy chcą stworzyć jedną międzynarodową urawniłowkę, jednego wystandaryzowanego człowieka, co widzimy dzisiaj w Brukseli. To nie tylko "paszporty covidowe", ale także jednolity kod kulturowy, jednolite prawodawstwo. To ma być nowa wielka republika sowiecka i przeciwko temu protestujemy – mówił jeden z liderów Konfederacji.

Parlamentarzysta apelował do rządzących o zdrowy rozsądek. Wyraził oczekiwanie, że rząd i Andrzej Duda wywiążą się ze swoich zapewnień o pełnej dobrowolności szczepień na COVID-19. Poseł przypomniał deklarację prezydenta jeszcze z okresu kampanii wyborczej. – Oczekujemy, że przestaną ulegać presji globalistów, międzynarodowych lobbies i przestaną być nadzorcami tubylców – mówił podczas demonstracji prezes Ruchu Narodowego.

Winnicki apelował też o przygotowanie się na długą walkę. – To będzie długa batalia. To się szybko nie skończy, ale jeśli tą długą walkę w Polsce wygramy – a jestem przekonany, że wygrać możemy – to będzie jasny sygnał dla Europy, że można inaczej, że można normalnie – ocenił.

Projekt ustawy w Sejmie

Przypomnijmy, że politycy Konfederacji zaprezentowali pod koniec czerwca projekt ustawy "Stop Segregacji Sanitarnej". Regulacja zakłada m.in. zakaz dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym ze względu na zaszczepienie lub niezaszczepienie się przeciwko COVID-19. Projekt znajduje się obecnie w "sejmowej zamrażarce".

