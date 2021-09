Jackowski: Nasz elektorat odbierze to jako wywieszenie białej flagi

W środę PiS przyjęło uchwałę w sprawie przynależności Polski do Unii Europejskiej. Ma to być odpowiedź na pojawiające się głosy o możliwym polexicie. Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska poinformowała, że wykluczono możliwość wyjścia Polski z UE. – To przepisywanie nam przez totalną opozycję czegoś, czego absolutnie nie planowaliśmy. Nigdy o tym nie mówiliśmy. To po prostu nie ma odzwierciedlenia w faktach – powiedziała.

Senator PiS Jan Maria Jackowski ocenił w Polsat News, że "niestety nasza polityka europejska jest niestabilna". – Jest prowadzona trochę od ściany do ściany – dodał.



Wyrok TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej

Dalej przywołał sprawę wyroku TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda zapowiedział, że Polska ten wyrok wykona.

– Oczywiście, że wykonamy wyrok TSUE, choć to nie wynika tylko z tego, że chcemy go wykonać, tylko kilka miesięcy temu zaplanowaliśmy zmianę w zakresie Sądu Najwyższego. Uczciwie gwarantujemy, że w ciągu miesiąca-dwóch proces legislacyjny w tym zakresie zostanie uruchomiony. Jeśli ktoś chce potwierdzenia tych słów, możemy wpisać te założenia nawet do KPO – mówił Buda.

"Wywieszenie białej flagi"

Zdaniem Jackowskiego tak radykalna zmiana stanowiska Polski w tej sprawie "robi złą krew w części naszego elektoratu, który nie bardzo to rozumie".

– Chodzi o te osoby, które przyjęły za poważne zapewnienia o suwerenności, podmiotowości, o tym, że będziemy walczyć o swoje sprawy. Natomiast wycofanie się w tej chwili z części tej reformy, tak przynajmniej jest to oficjalnie nazywane, będzie odebrane przez tę część elektoratu, jako takie wywieszenie białej flagi – stwierdził senator PiS.

