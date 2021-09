Kropiwnicki: Niedzielski nie ma pojęcia, co się dzieje w ochronie zdrowia

Robert Kropiwnicki z PO był w RMF FM pytany o ocenę obecnej sytuacji w służbie zdrowia. Jak zaznaczył, "w ostatnim czasie PiS pogłębił bałagan w ochronie zdrowia".

– Pieniędzy nie będzie więcej od mieszania tych samych pieniędzy. Je po prostu trzeba dołożyć. My mówimy wyraźnie: 7 procent PKB i to natychmiast – stwierdził polityk, dodając, że minister Adam Niedzielski „naprawdę nie ma pojęcia, co się dzieje w ochronie zdrowia, która jest bardzo zadłużona, to jest ponad 15 miliardów zadłużenia”. – Dotarło do niego, że jest kłopot w ratownictwie, jak zaczął helikoptery wysyłać do ludzi, bo karetki przestały wyjeżdżać – ocenił.

Polski Ład. Kropiwnicki: Wszyscy zapłacimy więcej

Polityk PO odniósł się również do zapisów zawartych w Polskim Ładzie proponowanym przez PiS. Jego zdaniem, są tam dobre rozwiązanie, ale, jeśli chodzi o kwestie podatkowe, "wszyscy zapłacimy więcej". – Większość ludzi nie chce płacić większych podatków – stwierdził.

– PiS w tym swoim bałaganie, bo to jest PiS-owski bałagan, żaden Polski Ład, robi wielki skok na podatki i będziemy płacić więcej – ocenił.

Płot na granicy

Kropiwnicki skomentował również budowę płotu na granicy z Białorusią. – Jeżeli straż graniczna uważa, że płot jest potrzebny, to proszę bardzo, tylko robienie go przy kamerach to jest "szopka" – ocenił

– W momencie, kiedy Polacy zobaczyli płot, druty i wojsko na granicy, uznali w pierwszym odruchu, że coś jest na rzeczy – dodał poseł PO.

Kropiwnicki nie widzi również problemu w tym, żeby przyjąć uchodźców. – Wnioski o ochronę tych, którzy legalnie przeszli przez granice powinny być rozpatrzone. W momencie, w którym nie będą spełniali kryteriów imigranta, powinni być odesłani. To jest proste – powiedział.

