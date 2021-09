Kulasek: Z nową siłą i nowym programem Lewica zawalczy o lepsze poparcie

Polityk odniósł się do trwającego procesu połączenia Nowej Lewicy z Wiosną Roberta Biedronia. Jak podkreślił, jest to proces skomplikowany.

– To się dokona na kongresie zjednoczeniowym 9 października 2021 roku. Jesteśmy na ostatniej prostej. Najważniejsze, żeby Lewica była zjednoczona.Po kongresie będziemy mieli nowych współprzewodniczących, nowego sekretarza generalnego i nowych przewodniczących. I myślę, że z nową siłą i nowym programem, który przedstawimy, Lewica zawalczy o lepsze poparcie procentowe i finalnie odsunięcie Zjednoczonej Prawicy od władzy– powiedział gość "Kwadransa politycznego" TVP 1.

Kulasek wspomniał, że ostatnie zawieszenia w partii były związane z tym, że nie wszystkim politykom Lewicy spodobał się pomysł połączenia dwóch formacji, mimo że taką obietnicę otrzymali wyborcy.

– W polityce trzeba dotrzymywać słowa. Lewica jak jest zjednoczona wygrywa wybory, wraca do parlamentu. Również nasi koledzy z Partii Razem, PPS mówią, że będą z nami współpracować i wspólnie pójdziemy do wyborów – przekonywał.



Nie będzie jednego bloku

Marcin Kulasek poinformował, że połączona lewica zamierza startować samodzielnie w przyszłych wyborach parlamentarnych i nie są prowadzone rozmowy z pozostałymi partiami politycznymi o wspólnej liście.

– Jeśli Zjednoczona Prawica zacznie robić coś przy ordynacji wyborczej, np. zmieniła by się ilość okręgów wyborczych, to takie rozmowy będą musiały się toczyć. Ale póki co, przy tej ordynacji, która jest, jeden duży, wspólny blok lewicowy to najlepsze co dla wyborców, Polski, ale i lewicy może być – zaznaczył.

