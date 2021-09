"Działanie służb wrogiego państwa". Ziobro o aferze mailowej: Śledztwo nie jest łatwe

Podczas konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił o usprawnieniu postępowania w sądach.

– Dokonaliśmy przełomowych zmian w zakresie cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości. Wprowadziliśmy algorytm, który jest podstawą systemu losowego wyboru spraw dla sędziów. Wcześniej mógł decydować o tym prezes sądu lub szef wydziału. To prowadziło do nadużyć – podkreślał.

– Nadużycia nie mogą się już zdarzyć, bo od 2018 roku o przyznawaniu spraw decyduje System Losowego Przydziału Spraw. Ten algorytm ma wiele zalet i przekazuje sędziom sprawy, biorąc pod uwagę ich obciążenie pracą – zaznaczał.

– System Losowego Przydziału Spraw to jeden z wielu elementów reformy sądownictwa. Już ponad 30 proc. spraw jest załatwianych elektronicznie. Zmiany dotyczące cyfryzacji i zmiany procedur przełożyły się na poprawę współczynnika załatwianych w sądach spraw – mówił dalej minister sprawiedliwości.

104 na 100 spraw

– W pierwszym półroczu 2021 r. na każde 100 spraw wpływających do sądów załatwiły one ponad 104 sprawy, czyli odrabiały zaległości. Ta poprawa jest teraz największa od roku 2012 i jest na pewno też związana z szerokimi zmianami w zakresie informatyzacji – informował Zbigniew Ziobro.

– Mimo wielu problemów, np. strajku włoskiego, który prowadzi część sędziów i mimo wojny prowadzonej przez totalną opozycję wspieraną przez UE udaje nam się uzyskiwać poprawę pracy sądów w wielu wskaźnikach – podkreślał.

– Słyszeliśmy katastroficzne wizje, że system się zawali przez losowe przyznawanie spraw. Tymczasem już kilkanaście milionów spraw w ten sposób zostało przydzielonych. To rozwiązanie służy uczciwości procesu, bo maszyna robi to bez udziału człowieka – podsumowywał.

Afera mailowa. Ziobro: Niełatwa sprawa

Podczas konferencji prasowej minister Ziobro został zapytany o postępy ws. tzw. afery mailowej.

– Śledztwo jest w toku. Ja nie znam w tej chwili szczegółów ustaleń tego śledztwa, bo moja rola jako Prokuratora Generalnego nie jest taka, aby każde z setek tysięcy postępowań w szczegółach, na bieżąco kontrolował, bo to jest niemożliwe. Mam zaufanie do kierownictwa prokuratury, która prowadzi to postępowanie, wiem, że są prowadzone intensywne czynności śledcze, bo takie zalecenia zostały skierowane przez prokuraturę – stwierdził.

– Wiem, że nie jest to zapewne łatwe śledztwo, bo ono jest wieloaspektowe, ma wiele wątków. Jest związane przecież z jednej strony z ustaleniami dotyczącymi sprawców tego działania, które jak wiele wskazuje, może być związane z działalnością bardzo profesjonalnych służb obcego państwa, wrogiego państwa, które w sposób zaplanowany i przestępczy poprzez użycie służb specjalnych zdecydowało się ingerować w procesy polityczne i ingerować w przebieg procesów polskiej demokracji – tłumaczył.

