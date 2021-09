"Trzeba sobie zadać pytanie". Prezydent ma wątpliwości ws. "lex TVN"

Prezydent udzielił wywiadu dla portalu polskatimes.pl. Andrzej Duda szeroko komentował sprawę nowelizacji ustawy medialnej, potocznie nazywanej "lex TVN". Podkreślił, że jest ona nie tylko kwestią "stosunków polsko-amerykańskich" i nie wykluczył jej zawetowania.

Duda: To jest najważniejsze

Prezydent zwrócił uwagę, że w sprawie "lex TVN" oprócz relacji gospodarczych z USA, ważne są także kwestie zgodności nowego prawa z zapisami konstytucji.

– To nie jest tylko kwestia stosunków polsko-amerykańskich. Oczywiście, one też mają znaczenie, bo to jest amerykański inwestor, ale przede wszystkim patrzę na kwestię moich obowiązków konstytucyjnych, bo to jest dla mnie najważniejsze –powiedział Andrzej Duda.

Prezydent przyznał, że zastanawia się nad zawetowaniem "lex TVN".

– Trzeba sobie zadać pytanie, czy aby na pewno te proponowane rozwiązania są zgodne z zasadą swobody działalności gospodarczej, którą mamy zapisaną w Konstytucji RP – stwierdził.

– Czy na pewno jest to zgodne z zasadą ochrony własności, którą mamy zapisaną w Konstytucji RP? Czy na pewno jest to zgodne z zasadą wolności słowa, którą mamy zapisaną w Konstytucji RP? I na te pytania ja sobie przede wszystkim odpowiadam jako prezydent RP, a kwestia naszych relacji na przestrzeni międzynarodowej jest w tym przypadku kwestią drugorzędną – dodał Duda.

Relacje z inwestorami

Prezydent przyznał także, że ważne dla niego są relacje z inwestorami, nie tylko ze Stanów Zjednoczonych. W tej chwili trwają rozmowy z "wielką amerykańską firmą", która rozważa inwestycję w Polsce.

– Ogromna koreańska firma także planuje w tej chwili potężną inwestycję w naszym kraju i też obecnie trwają rozmowy w tej sprawie – dodał prezydent.

