Gronkiewicz-Waltz: Trzaskowski żył w świecie bez Donalda Tuska

Była prezydent Warszawy w wywiadzie dla Interii skrytykowała decyzję Rafała Trzaskowskiego o próbie budowy nowego ruchu politycznego, który miał wykorzystywać polityków samorządowych. Wskazała także, że obecny prezydent stolicy przeżył rozczarowanie postawą swoich politycznych kolegów po powrocie Donalda Tuska do krajowej polityki.

"To trochę późno"

Gronkiewicz-Waltz powiedziała, że Rafał Trzaskowski był przekonany, że Donald Tusk nie wróci do polskiej polityki. Tym większe było jego zdziwienie, gdy były premier bez problemu przejął władzę w Platformie Obywatelskiej.

– Trzaskowski żył w świecie bez Donalda Tuska w Polsce i trzeba to zrozumieć. Chciał wziąć odpowiedzialność za partię dopiero kiedy dowiedział się o powrocie byłego premiera. To trochę późno – powiedziała Gronkiewicz-Waltz.

– A przecież jeszcze niedawno Trzaskowski mówił, że w polskiej polityce nie ma Donalda Tuska i czas, żeby nie było Jarosława Kaczyńskiego. Sądził, że obaj są passé – dodała polityk.

Zły pomysł Trzaskowskiego

Była prezydent stolicy podkreśliła, że nie krytykuje Trzaskowskiego za zarządzanie Warszawą, ale za jego polityczną inicjatywę, którą chciał oprzeć na samorządowcach.

– Jego polityczny pomysł nie był dobry. Plan był zwyczajnie nie do realizacji, chociaż on i jego grupa w to wierzyli. Natomiast nie krytykuję Trzaskowskiego jako prezydenta Warszawy – powiedziała i dodała, że Tusk również nie podzielał entuzjazmu Trzaskowskiego w sprawie ruchu samorządowców.

Mimo to, według Gronkiewicz-Waltz, między oboma politykami nie ma konfliktu.

– Rafał był zaskoczony, że Tusk wraca po takim czasie i jest zupełnie dobrze, spontanicznie przyjmowany przez członków ścisłych władz Platformy. Na pewno obaj zdają sobie sprawę, że nie mogą się podzielić. Rozdrobnienie byłoby druzgoczące dla jednego i drugiego – stwierdziła.

