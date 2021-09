"Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie". Prof. Legutko o niepokojącym scenariuszu w PE

Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję, w której wezwał polskiego premiera, by nie kwestionował nadrzędności prawa UE nad prawem krajowym.

W rezolucji Parlament Europejski apeluje ponownie do Komisji Europejskiej o wszczęcie wobec Polski postępowania ws. "uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do przepisów dotyczących nielegalnego 'Trybunału Konstytucyjnego' i jego niezgodnego z prawem składu, Izby Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa".

Komentując decyzję eurodeputowanych, prof. Legutko wskazał, że Parlament Europejski w coraz większym stopniu stara się uzurpować sobie władzę, której nie dają mu traktaty. Dodał także, że zdecydowana większość polityków zasiadających w PE ma poglądy lewicowe.

– Parlament Europejski z chęcią zmieniłby wszystkie rządy, które nie są rządami lewicowymi. PE to bardzo dziwna instytucja, która ilustruje to schorzenie polityczne, dyktaturę większości – stwierdził europoseł PiS.

Lewicowa większość

– Wszystkie komisje, cała władza, są w rękach lewicowej większości, to ok. 80 proc. Parlamentu Europejskiego. To większość, która robi właściwie wszystko, co chce. Decydują nie tylko o tym, kto rządzi, ale też jak należy interpretować czy omijać prawo – ocenił Legutko w rozmowie na antenie Polskiego Radia 24.

Polityk wskazał także, że PE chciałoby mieć władzę ustawodawczą. Podczas rozpoczynającej się konferencji o przyszłości Europy pojawił się postulat, aby dać eurodeputowanym taką władzę. Jak określił to prof. Legutko, gdyby PE zdobył takie uprawnienia, to "biada nam wszystkim".

– To by oznaczało, że polski parlament powinien się rozjechać, bo nie będzie miał nic do roboty, natomiast bylibyśmy rządzeni przez ludzi, których nie wybraliśmy, a którzy reprezentują bardzo skrajną orientację lewicową. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie – stwierdził europoseł.

