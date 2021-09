Czarnek: Dziś Unia Europejska nie jest tworem praworządnym

Polityk oburzał się na określenie "nielegalny Trybunał Konstytucyjny", które wielokrotnie zostało wielokrotnie wypowiedziane w czasie ostatniej dyskusji w Parlamencie Europejskim dotyczącej Polski oraz w podsumowującej ją rezolucji.

– To jest kolejny dowód na to, że Parlament Europejski i w ogóle Unia Europejska idzie w kierunku rozmontowania całej Unii Europejskiej. Do UE wchodziliśmy jako organizacji praworządnej, tak ma być, tego chcą Polacy, trzeba chronić Unię przed samodemontażem – mówił gość "Sygnałów dnia".

– Nazywanie nielegalnymi naszych organów, powołanych w drodze procedur u nas powołanych, poprzedzonych demokratycznymi wyborami, jest po prostu uderzeniem nam w twarz i to trzeba wprost mówić – dodał.

– Trzeba zawsze zwracać uwagę na to, gdzie jest przekroczenie granic prawa UE, Unia musi być tworem praworządnym, dziś tym tworem praworządnym nie jest, dlatego, że nie działa na podstawie przepisów prawa – kontynuował Czarnek.



Prawo unijne a prawo krajowe

Zdaniem szefa MEiN Unia Europejska i europejski trybunał uzurpują sobie prawa wtrącając się w polski wymiar sprawiedliwości.

– Zasady są zupełnie oczywiste - prawo traktatowe i prawo unijne ma pierwszeństwo i wyższość nad prawem krajowym, ale tylko i wyłącznie w zakresie, w jakim przekazaliśmy nasze kompetencje UE, a przekazaliśmy nasze kompetencje UE tylko w niektórych sprawach, a nie we wszystkich – powiedział polityk i podkreślił, że w tych wszystkich sprawach, w których kompetencje nie zostały przekazane, Polska zachowuje pełną suwerenność.

– Praworządność polega na tym, że wszelkie działania organów władzy publicznej muszą być oparte na wprost wyrażonych przepisach prawa, my mamy podstawy do naszych twierdzeń. Ci, którzy twierdzą, że prawo UE w każdym zakresie jest wyższe od prawa krajowego, nie mają podstaw prawnych do takiego twierdzenia i trzeba im to wykazywać – podsumował.



