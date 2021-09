"Nie głosują, nie czytają gazet". Horban szokuje: Niezaszczepieni są po prostu bierni

W rozmowie z TVN24 główny doradca premiera ds. COVID-19 pytany, dlaczego w niektórych miejscowościach jest niski wskaźnik wyszczepialności.

"Są po prostu bierni"

Zdaniem prof. Andrzeja Horbana, "to jest część osób jest po prostu bierna".

– Nawet sprawdzaliśmy. Są ludzie, którzy są po prostu bierni. Nie głosują, nie biorą udziału w życiu publicznym, nie czytają gazet. Paradoksalnie nawet nie oglądają telewizji. Żyją poza tym – stwierdził. – Ci ludzie nie chodzą do restauracji, nie chodzą do kin. To jest właśnie ta grupa, która nie bierze udziału w tym życiu. To na tym polega. Nie bo nie – dodał.

Na uwagę prowadzącej, że Biały Dunajec, w którym zaszczepiło się niewiele osób, to jest zaplecze obecnie rządzących, prof. Horban odparł, że to "nie przekłada zupełnie na preferencje polityczne". – Ci ludzie, którzy się nie szczepią, w ogóle nie głosują. To było sprawdzane – powiedział.

– 20, 30 procent, które nie bierze udziału w ogóle w życiu społecznym, nazwijmy to obywatelskim, to są ludzie tak poza pewnym systemem, że nie głosują – tłumaczył.

"Staramy się zrobić wszystko"

Kolejnym czynnikiem, który ma wpływać na niechęć do szczepień jest, zdaniem doradcy premiera, fakt, że "część ludzi jest wykluczona ze społeczeństwa elektronicznego".

– Staramy się zrobić wszystko, by ci ludzie się zaszczepili. Nakłaniamy lekarzy, wszystkich pracowników ochrony zdrowia, żeby zadawali pytania każdemu pacjentowi, który się zgłasza z jakiegokolwiek powodu. Pytanie jest bardzo proste: "czy pan się zaszczepił?" – powiedział.

Szczepienia w Polsce

Na rządowych stronach w środę podano, że w Polsce w pełni zaszczepionych jest 19 mln 143 tys. osób - otrzymały one dwie dawki preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionkę Johnson & Johnson. Wykonano w sumie 36,80 mln szczepień. Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zgłoszono 15 190. niepożądanych odczynów poszczepiennych, w większości łagodnych.

Łącznie do Polski dostarczono 53 mln 910 tys. 230 dawek szczepionki, z czego do punktów trafiło 38 mln 488 tys. 580 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 391 290 dawek.

