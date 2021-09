Kowal: Sejm jest dzisiaj zgniły. Od niego niszczy się życie polityczne w Polsce

Zdaniem polityka kara nałożona na Grzegorza Brauna zamyka sprawę jego wczorajszej wypowiedzi.

Widzimy, jak niedaleko jest od "Szczęść Boże" do "będziesz wisiał". Patrzę na to, co się dzieje z boku i myślę, że takich brutalnych wypowiedzi było więcej. Jest ironia losu. Za Braunem nie stoi wielka siła polityczna. On dostaje karę – mówił gość Radia Kraków.

– Za "zdradzieckie mordy" nie było nawet upomnienia. Jest nauka, że w Sejmie potężni posłowie mogą pozwolić sobie na więcej. Nie podaję nazwisk. Przyszła mi taka refleksja do głowy. Widać jak od Sejmu niszczy się życie polityczne w Polsce. Ludzie tego słuchają, patrzą na posłów. Nawet jeśli ich nie cenią, są wzorcami zachowań – kontynuował.

Według Pawła Kowala słowa wypowiedziane przez posła Konfederacji były na tyle oburzające, że nie powinno dziwić ponadpartyjną zgoda co do ich oceny. Jednak dużo większym wyzwaniem może okazać się trwała zmiana obyczajów panujących w niższej izbie parlamentu.

– Sejm jest zgniły dzisiaj dlatego, że wielu posłów pozwala sobie na obrażanie kolegów, opozycji. Posądzenie opozycji o zdradę jest normą w tym Sejmie – ocenił Kowal.

Polska potrzebuje unijnych pieniędzy

Polityk został zapytany o stosunek Koalicji Obywatelskiej wobec unijnych funduszy. Z jednej strony Elżbieta Bieńkowska apelowała do Unii o blokadę środków, z drugiej Donald Tusk zabiegał o ich wypłacenie.

–To nie jest tak, że jakikolwiek polski polityk zabiega o kary. To wynik głupot rządu i wariowania. Znamy to z Małopolski. Jest wariowanie na punkcie LGBT. Chęć, żeby zdobyć nieco poparcia społecznego. Ludzie nie interesują się codziennie sprawami UE. Traci Polska. Winowajcą jest rząd – odparł Kowal.

Jego zdaniem pieniądze z Funduszu Odbudowy, które są dla Polski strategiczne, powinny zostać wypłacone. – To nie pieniądze dla tego rządu. Naszą rolą jest wygrać wybory i pokazać, że winny jest ten rząd. Jak ja bym miał doradzać swoim koleżankom i kolegom, to bym powiedział, że trzeba doprowadzić do upadku tego rządu. Ten rząd gra interesem narodowym w celach partyjnych – skwitował poseł Koalicji Obywatelskiej.

