Kłótnia Kowalczyka z Mazurkiem. "Jeśli tak dalej pójdzie, to wyjdę ze studia"

Henryk Kowalczyk był w RMF FM pytany o tym, kto straci na Polskim Ładzie. – Polski Ład nie zostawia pieniędzy w budżecie. Więcej pieniędzy zostanie u ludzi – stwierdził polityk. Jak przyznał sam, jako osoba dobrze zarabiająca, straci około kilkunastu złotych miesięcznie.

Spór o hipermarkety

Prowadzący program Robert Mazurek, przy okazji rozmowy o podatkach, zapytał Kowalczyka, czy wie, ile sieć hipermarketów Auchan zapłaciła w zeszłym roku podatku w złotówkach?

– Nie, nie wiem, ale to symboliczne – przyznał poseł PiS.

– To ja panu powiem. 120 tys. złotych. Mój przyjaciel, lekarz z prowincji, proszę państwa, w zeszły, roku więcej podatku, niż całe Auchan. Nie jeden sklep – cała sieć hipermarketów – stwierdził Mazurek.

– Ale już udało nam się, co prawda z wielkim bólem, bo Komisja Europejska to blokowała, po pierwsze wdrożyć podatek od wielkopowierzchniowych sieci handlowych, więc to już nie jest 120 tys. złotych – próbował tłumaczyć Kowalczyk.

– Panie pośle to ja panu zaraz powiem... Mówimy o roku 2020. Orange Polska – gigant telekomunikacyjny płaci wie pan ile procentowo podatku? 0,12 proc. – wyliczał dalej prowadzący audycję.

"Porównuje pan jabłko z wiśnią"

– Panie redaktorze, bo pan porównuje jabłko z wiśnią. Tego nie da się porównać. Nie da się porównać firmy i podatku CIT z podatkiem PIT. Pan redaktor porównuje dwie różne rzeczy, więc proszę tego nie porównywać. Jeśli mamy dyskutować poważnie o podatkach – porównajmy PIT w stosunku do osób różnego rodzaju – odpowiadał mu polityk.

– Pokazuję panu, kto w Polsce naprawdę płaci podatki. Otóż panie pośle, ja mam te wyliczenia, które na mnie robią szokujące wrażenie. Otóż proszę państwa, w latach 2015-2019, przed covidem i tymi dramatycznymi sytuacjami związanymi z tarczą antykryzysową, Orange Polska w ciągu 5 lat, uwaga, miał przychodu prawie 64 miliardów złotych. To nie jest dochód. Zapłacił podatku 77 mln złotych. W tym samym czasie wie pan ile dostali (Orange) pomocy publicznej? 760 mln. Oni zapłacili 1/10 pomocy publicznej – nie ustępował gospodarz programu.

– Panie redaktorze, natomiast my mówimy o dwóch rzeczach. Z jednej strony mówimy o firmach i podatku CIT – to jest zupełnie co innego, niż podatek PIT od przychodów osób fizycznych. Nie da się porównywać dwóch rzeczy. Tym sposobem można by powiedzieć tak – to policzmy ile zapłacili podatku PIT wszyscy pracownicy Orange, wtedy byłoby zupełnie inaczej – stwierdził Kowalczyk.

– Nie można tego porównywać, to są dwa różne podatki – dodawał, zaznaczając, że nie można zestawiać lekarza i Auchan. – Nie jest słuszne. Polski Ład m.in. zawiera też rozwiązanie takie, żeby 'uchwycić' firmy te duże, które nie płacą podatku – zapewniał.

"Czy pan mnie zaprosił, żeby swoje statystyki głosić?"

– Panie pośle, obiecaliście. Pamięta pan 2015 rok? Powinien pan pamiętać, bo w tym został pan ministrem. To były złote lata dla pana panie pośle. Szliście do wyborów głosząc np. to, że wreszcie PiS zajmie się pomocą dla tych drobnych sklepikarzy, którzy są przez wielkie sieci hipermarketów wykańczani. To ja panu powiem, jak im pomagacie, pan pozwoli. Efekt jest taki, że w 2017 roku mieliśmy 35 tys. małych sklepów spożywczych, po 2 latach pod koniec 2019 roku, jeszcze przed pandemią, wiecie ile mieliśmy małych sklepów spożywczych? 30 tys. – kontynuował temat Mazurek.

– Czy pan mnie zaprosił, żeby swoje statystyki głosić? Czy żebym ja odpowiedział? – dopytywał poseł PiS. – Panie redaktorze, ja bardzo przepraszam, ale jeśli tak dalej pójdzie to wyjdę ze studia. Ja bardzo przepraszam, ja jestem bardzo kulturalny i grzeczny, ale nie może być tak, że pan mówi, a mi nie pozwala nawet wyjaśnić – dodawał poirytowany Kowalczyk.

