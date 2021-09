Seks z 12-latką jest ok? Korwin-Mikke znów szokuje: Jestem zwolennikiem natury

Od czwartku głośno o Konfederacji za sprawą Grzegorza Brauna, który zwracając się z mównicy sejmowej do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego powiedział: "Będziesz pan wisiał". Teraz przychodzi wspomnieć o innym pośle tego ugrupowania. Janusz Korwin-Mikke - bo o nim mowa - odniósł się do dojarzałości seksualnej dziewcząt. Podczas sesji Q&A na jego kanale na YouTube polityk został zapytany czy obowiązujący aktualnie w Polsce wiek, kiedy zgodnie z prawem można uprawiać seks, jest właściwy.

"Jestem zwolennikiem natury"

W odpowiedzi Korwin-Mikke przyznał, iż jest zwolennikiem natury. – Wiek zgody powinien być taki, jakim jest naturalny, czyli wiek miesiączki. Są dziewczyny, które mają 12, 13 lat i są całkowicie dojrzałe, a są dziewczyny, które mają 19 lat i jeszcze nie są dojrzałe – oświadczył poseł Konfederacji.

– To nie może być tak, żeby państwo ustalało, jaki jest wiek dojrzałości seksualnej, to natura o tym decyduje. A naprawdę powinna o tym decydować matka, bo to matka takie rzeczy wie – dodawał.

"Pan zwariował"

Jeden z użytkowników Twittera przytaczając słowa Korwin-Mikkego, napisał: "Konfa już otwarcia za p***filią. Pierwsza miesiączka może się zdarzyć w wieku 8 lat, a dojrzałość fizyczna != dojrzałość psychiczna".

Na reakcję samego posła nie trzeba było długo czekać. "Pan zwariował. Królowa Jadwiga (obecnie: święta Jadwiga) wyszła za śp.Władysława Jagiełłę w wieku 12 lat. "Naturalny wiek zgody" obowiązuje w wielu krajach (jeszcze do niedawna w Watykanie!). Gdyby 15 traktować serio mielibyśmy w poprawczakach 200.000 chłopaków (za 13-14-latki)" – odparł Janusz Korwin-Mikke.

Przypomnijmy, że według obecnie obowiązującego w Polsce prawa, "kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12".

