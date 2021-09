Stanowcze słowa premiera: Nie ma i nie będzie przyzwolenia na tego typu działania!

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych do brutalnego pobicia księdza w Szczecinie. Do zdarzenia doszło w środę około 10. Ok. 30-letni agresywny mężczyzna zaczął dewastować przedsionek kościoła. Zniszczył w przedsionku kościoła drewniany zabytkowy 1,5-metrowy krzyż, elektryczną kadzielnicę i kropielnice. Następnie zaatakował księdza.

Wyjaśnieniem sprawy zajmuje się policja i prokuratura.

"Mam nadzieję, że spotka go zasłużona kara"

"Rozmawiałem z księdzem Marcinem z parafii pw. św. Józefa na szczecińskich Pomorzanach, który w środę trafił do szpitala z powodu ciężkiego pobicia. Duchowny padł ofiarą agresji mężczyzny, który wcześniej zniszczył krzyż w świątyni. Gdy ksiądz Marcin stanął w obronie kościoła i symboli wiary - został dotkliwie pobity. Na szczęście sprawca jest już w rękach policji i mam nadzieję, że spotka go zasłużona kara" – napisał na Facebooku szef rządu.

W dalszej części swojego wpisu Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że to tylko jeden z przykładów coraz częstszych przypadków przemocy wobec księży i katolików oraz aktów wandalizmu i bezczeszczenia świątyń w naszym kraju. "Chciałbym stanowczo podkreślić, że nie ma i nie będzie przyzwolenia na tego typu działania!" – oświadczył.

Kończąc premier podkreślił, że państwo polskie stoi na straży wolności i bezpieczeństwa wszystkich obywateli. "[...] a naszym obowiązkiem jest również szacunek i ochrona symboli i obiektów katolickich, nierozerwalnie związanych z historią i kulturą Polski" – dodał Mateusz Morawiecki.

Szczecin: Brutalne pobicie księdza. Matecki: O takie "piłowanie" katolików chodzi?

